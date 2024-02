EdF ‍: Chevalier veut tout jouer, il prévient Henry et Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

En très grande forme sous les couleurs du LOSC depuis quelques mois, Lucas Chevalier ne manque pas d'ambitions pour la suite de sa carrière. Le portier rêve d'équipes de France.

Lucas Chevalier s'est très vite imposé comme une valeur sûre du LOSC, qui se cherchait un portier fiable au plus haut niveau depuis le début de Mike Maignan. A 21 ans, le gardien de but a un très bel avenir devant lui, avec une énorme marge de progression. Et il ne manque pas d'ambitions pour les prochains mois. Présent ces dernières heures sur le plateau de Prime Video, Lucas Chevalier a en effet lancé des messages plutôt clairs à Didier Deschamps et Thierry Henry, respectivement sélectionneur de l'équipe de France A et des Espoirs.

Lucas Chevalier, les ambitions sont énormes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Chevalier (@_lc30_)

Plus confiant et mature que jamais selon ses dires, Chevalier a en effet indiqué sans sourciller : « À partir du moment où j’enchaîne les bonnes performances… On me parle de l’Euro, des Jeux Olympiques, s'il faut faire les deux, je fais les deux. Ce sont des sources de motivation, si ça ne vient pas, ça ne va rien changer à ma vie… Enfin si, ça va changer. Mais on va dire que dans mon état d’esprit, dans la façon d’appréhender les choses, ce sera toujours la même. Mais on verra ce que l’avenir nous réserve ». Reste à savoir comment cette sortie sera perçue par Deschamps et Henry. Selon toute vraisemblance, Chevalier devrait être présent dans le groupe pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris avec l'équipe de France. Concernant, l'Euro 2024 en Allemagne, la concurrence est grande et il faudra peut-être encore un peu patienter. En tout cas, les choses sont claires et son désir de progression bien établi.