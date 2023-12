EdF ‍: Chevalier, la France connait son futur gardien ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Excellent sous les couleurs de Lille cette saison, Lucas Chevalier a signé une véritable prouesse dimanche en arrêtant deux penaltys contre Metz (2-0).

Quatrième de Ligue 1, Lille a enchainé dimanche après-midi en s’imposant contre Metz à domicile. Mais si les Dogues ont pris les trois points, ils le doivent en grande partie à leur gardien Lucas Chevalier. Excellent depuis le début de la saison, le gardien formé au LOSC a réalisé une performance XXL contre les Messins en arrêtant deux penaltys. Un exploit haut de gamme pour Lucas Chevalier, dont le nom a été glissé du côté du Paris Saint-Germain la semaine dernière. En effet, même si le PSG dispose déjà d’excellents gardiens avec Gianluigi Donnarumma et le prometteur Arnau Tenas, Luis Campos a un œil sur la progression du portier lillois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Chevalier (@_lc30_)

Il faut dire que Lucas Chevalier a tout pour devenir le futur de l’Equipe de France à ce poste de gardien selon Alexandre Oukidja, gardien de Metz et qui était aux premières loges dimanche pour assister aux exploits de son homologue nordiste. « Il a aussi réussi quatre ou cinq arrêts. Ça fait plaisir car il est de la région. C'est un très bon gardien que j'avais suivi quand il a été prêté une saison remarquable à Valenciennes (2021-2022). Il a franchi une étape entre la L2 et la L1 à Lille, avec de petites difficultés au tout début » juge Alexandre Oukidja avant de poursuivre avant de se projeter sur l’avenir brillant qui attend Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier aux portes de l'Equipe de France ?

« Mais il a tenu la baraque la saison dernière. Ça reste un gardien jeune qui doit encore apprendre, prendre du temps de jeu. Mais j'ai vu ce soir beaucoup de maturité dans son jeu au pied et de la sérénité. Il a fait le match parfait. J'espère qu'il participera aux prochains Jeux Olympiques. Il a un bel avenir en équipe de France. Il a déjà réussi à tamponner son passeport en L1. Je lui souhaite de connaître une expérience à l'étranger » a analysé le gardien de Metz. Du côté des dirigeants et des supporters de Lille en revanche, on espère bien conserver Lucas Chevalier le plus longtemps possible alors que le contrat du gardien lillois court jusqu’en juin 2027. Mais il est clair que les performances de Chevalier vont très vite attirer l’attention des grands clubs européens et cela a déjà commencé avec l’intérêt du PSG.