EdF ‍: Chevalier discriminé, Génésio attaque Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Solide contre le Real Madrid en Ligue des champions, Lucas Chevalier n'a toutefois pas été appelé en Equipe de France. Bruno Génésio ne comprend pas cette décision, suggérant que Didier Deschamps snobe le LOSC.

Il a été le gardien français le plus en vue cette semaine et, ce dans la plus grande des compétitions européennes. Lucas Chevalier a été héroïque dans la victoire du LOSC sur le Real Madrid en Ligue des champions mercredi soir. Il a accumulé les parades décisives en fin de match face aux stars merengues. Un exploit dans la lignée de ses performances à Lille depuis plusieurs mois. Chevalier est l'un des meilleurs portiers de Ligue 1, voire peut-être même le meilleur en ce moment. De quoi l'expédier rapidement en Equipe de France selon les observateurs et certains supporters des Bleus. Mais, Didier Deschamps n'est pas de cet avis. Le sélectionneur français continue de faire confiance en son trio habituel Maignan-Samba-Areola.

Lille désavantage t-il Chevalier ?

S'il reconnaît le talent de Lucas Chevalier, Deschamps préfère ne pas changer sa hiérarchie. En conférence de presse pour la divulgation de la liste jeudi, il s'est justifié en indiquant que les trois gardiens appelés « ont l’habitude (des Bleus) et n’ont pas baissé leur niveau ». Des arguments qui n'ont pas convaincu Bruno Génésio, l'entraîneur de Chevalier à Lille. A part la médiatisation moindre du LOSC, rien ne justifie la non-sélection de Lucas Chevalier selon le coach des Dogues.

« J’espère que c’est pas parce qu’il est à Lille qu’il n’est pas appelé. Je pourrais peut-être dire ça si on ne jouait pas la Ligue des Champions, mais ce n’est plus le cas. Quand on voit la performance qu’il a réalisée dans cette compétition, qui est pour moi le plus haut niveau du football, on peut dire qu’il a aujourd’hui un niveau international. […] Après, je ne suis pas sélectionneur. Il y a des notions de groupe à prendre en compte et des joueurs sont là depuis longtemps. Ce qui est important pour Lucas, c’est surtout de continuer de travailler comme il le fait, de continuer d’avoir la même sérénité et d’être performant comme il l’est depuis le début de la saison », a t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi avant Lille-Toulouse. A 22 ans, Lucas Chevalier peut être patient. S'il maintient ce niveau, son heure viendra rapidement en Equipe de France.