EdF : Champion du monde ou pas, Giroud est en grand danger

Dans : Equipe de France.

Muet pendant la Coupe du monde 2018, Olivier Giroud n’a pas non plus marqué face à l’Allemagne (0-0) jeudi en Ligue des Nations.

L’attaquant de l’équipe de France s’est pourtant procuré deux belles occasions, sans succès. Résultat, l’international tricolore vient d’atteindre la barre symbolique des 10 matchs consécutifs sans but inscrit avec les Bleus. Un peu plus et Giroud rejoindra la fameuse série de Karim Benzema qui était resté inoffensif pendant 15 rencontres en sélection entre 2012 et 2013. Mais l’avant-centre de Chelsea n’y est pas encore et espère vite s’en éloigner.

« J’ai hâte de retrouver le chemin des filets, a confié l’ancien Montpelliérain en zone mixte. En tout cas, je travaille beaucoup. Collectivement, j’espère que j’aurai plus d’opportunités contre les Pays-Bas mais ce soir (jeudi), ce n’est pas passé loin. Il y a eu un grand gardien aussi. » Reste à savoir si Giroud conservera la confiance du sélectionneur Didier Deschamps si la mauvaise série se poursuit. Selon Yannick Stopyra, le danger se rapproche.

« Giroud risque de moins jouer »

« Un buteur reste un buteur. Il a beau être heureux d'être champion du monde, c'est sûr que le fait de ne pas marquer le touche, a commenté l’ancien attaquant de l’EdF dans L’Equipe. On sent qu'il a du mal à sortir de l'impasse. Au niveau international, rester dix matchs sans marquer, ça pèse. Même s'il a l'expérience et qu'il est philosophe, ce n'est pas facile à gérer. Il sait que plus ça va aller, plus il risque de moins jouer. » D’autant que son temps de jeu reste limité à Chelsea.