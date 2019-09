EdF : Il se sert de Coman pour taper sur le PSG

Dans : Equipe de France, PSG.

C'est une évidence, Kingsley Coman a réussi un match de référence samedi soir avec l'équipe de France face à l'Albanie, le joueur tricolore du Bayern Munich signant un doublé et montrant toute sa classe. De quoi faire cogiter les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels n'ont pas oublié que Kingsley Coman était un Titi parisien, avant de filer vers la Juventus puis le Bayern Munich faute d'un accord avec le PSG. De quoi faire bondir Luis Fernandez, très remonté actuellement contre le dirigeants du Paris SG qui ont lâché de nombreux jeunes joueurs en toute fin de mercato.

Et l'ancien entraîneur et joueur du PSG, qui a oeuvré pour le centre de formation du Paris de QSI pendant deux ans, de livrer une critique sans merci dans Le Parisien. « Je voudrais glisser un mot sur Kingsley Coman. Je suis heureux de son doublé. Ce gamin a connu de nombreuses blessures et le voir revenir aussi bien est un vrai bonheur. Et avec le but de Jonathan Ikoné, je note que ça fait trois buts inscrits par des jeunes formés au PSG et que Paris n’a pas su retenir. Quand je dis que le PSG a tort de ne pas faire jouer ses jeunes, en voilà une nouvelle preuve ! », fait remarquer Luis Fernandez, très agacé par ces choix du Paris Saint-Germain.