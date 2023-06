EdF ‍: Cet espoir met Deschamps en garde

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France est actuellement réunie à Clairefontaine afin de préparer deux rencontres des Éliminatoires de l'Euro 2024 en Allemagne face à Gibraltar puis la Grèce. Les Bleus sont aussi accompagnés de la sélection des Espoirs.

Si l'équipe de France A est présente à Clairefontaine pour préparer ses rencontres contre Gibraltar et la Grèce, c'est aussi cas des Espoirs. Les hommes de Sylvain Ripoll sont aussi de la partie pour préparer l'Euro. Parmi les appelés du groupe, Maxence Caqueret. Le milieu de terrain de l'OL n'a pas forcément connu la saison souhaitée, tout comme ses coéquipiers. Cependant, il veut profiter de cette toute fin de saison et de ce rassemblement pour se relancer et finir en beauté avec un Euro réussi. Car son objectif est de viser l'équipe de France A dans les prochaines malgré la féroce concurrence dans l'entrejeu. A 23 ans, le Lyonnais ne veut plus perdre de temps.

Caqueret rêve très grand

Dans des propos rapportés par RMC, Maxence Caqueret a affiché ses fortes ambitions pour l'Euro Espoirs à venir mais aussi pour son futur en équipe de France : « Capitaine avec les Espoirs ? C’est un rôle que je prendrais avec plaisir. J’ai souvent eu le brassard. J’aime avoir ce rôle de leader et parler avec mes coéquipiers et le staff. Être en Équipe de France A ? Évidemment que c'est un objectif. C'est le graal. Il faut travailler. C'est mon objectif premier ». Avant d'en arriver cette étape, Maxence Caqueret devra repartir de l'avant en club avec l'OL ou autre dans le futur. Tout porte à croire qu'il se sera encore un élément important de l'effectif de Laurent Blanc la saison prochaine. En tout cas, le joueur formé à Lyon veut se donner les moyens de crever l'écran. Il veut notamment plus de responsabilités, comme être capitaine des Espoirs et titulaire indiscutable à l'OL.