EdF : Ce joueur est le cerveau des Bleus, il reçoit un hommage colossal

Déterminant avec l’Equipe de France durant le Mondial malgré les critiques de certains observateurs sur son niveau de jeu, Antoine Griezmann fait l’unanimité auprès de ses entraîneurs. Chez les Bleus, Didier Deschamps en a fait son homme fort tandis que Diego Simeone le considère carrément comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Interrogé par France Football, l’entraîneur argentin de l’Atlético Madrid a rendu un hommage appuyé à son leader offensif, considérant qu’il avait été le cerveau de l’Equipe de France en Russie. Le n°7 des Colchoneros appréciera.

« Il est l'immense joueur dont a besoin une équipe pour être championne. Il l'est avec l'Atlético et il l'est avec les Bleus. Antoine sait parfaitement choisir les moments décisifs. (...) La France fonctionne avec son cerveau. Quand Antoine est lucide et dans une bonne forme physique, il n'y a pas au monde un joueur capable de comprendre et d'interpréter le football comme lui » a expliqué Diego Simeone, qui a encore pu compter sur un Griezmann au top niveau face à Barcelone, samedi. En effet, le Français a de nouveau été capital avec une passe décisive pour Diego Costa sur le but de l’ouverture du score.