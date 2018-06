EdF : Carine Galli est cash, la manière, Deschamps s'en fout

Dans : Equipe de France.

L’équipe de France a validé dès son deuxième match son billet pour les 1/8e de finale de la Coupe du monde. Il s’agit là d’un premier objectif atteint pour la formation de Didier Deschamps, qui n’a clairement pas rassuré sur le plan du contenu, mais a réussi à s’imposer face à l’Australie et au Pérou. L’essentiel est là pour Carine Galli, pour qui Didier Deschamps ne sourcille pas le moins du monde devant les critiques à l’encontre du jeu de son équipe.

« La France n’a pas fait de faux pas, deux matchs deux victoires. Est-ce que la France a été inconstante et irrégulière ? Evidemment, mais on ne le découvre pas avec cette Coupe du monde. La première mi-temps a été plutôt séduisante, et la deuxième nous a replongés dans nos doutes. Mais des doutes, on en aura toujours avec l’équipe de France donc ce n’est pas nouveau. Deschamps, il veut gagner, ça le passionne. Son objectif, c’est de gagner. Peu importe la manière, il a gagné et c’est ce qu’on lui demande. On peut entendre les critiques. Mais peu importe la manière, il est raccord avec son objectif », a expliqué la journaliste de la chaine L’Equipe. Reste à savoir si ce jeu produit suffira à atteindre le véritable objectif fixé : une place dans le dernier carré du Mondial.