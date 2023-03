EdF : Camavinga va tomber dans le piège de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Convoqué par Didier Deschamps, Eduardo Camavinga va participer au prochain rassemblement des Bleus en tant que latéral gauche. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le milieu du Real Madrid.

Eduardo Camavinga fait aussi partie des surprises de la liste. Bien sûr, sa présence était attendue compte tenu de ses performances avec le Real Madrid. Mais le milieu de terrain apparaît parmi les défenseurs, lui que l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti utilise souvent au poste de latéral gauche. Sa capacité d’adaptation a apparemment convaincu le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps qui a justifié sa décision en conférence de presse.

Deschamps s'explique

« Eduardo, je l'ai mis là car sur ce rassemblement, je le considère comme arrière latéral gauche, a confié le coach de l’équipe de France. Evidemment, comme d'autres joueurs, il a une polyvalence qui est intéressante. Mais sur ce rassemblement, par rapport aux exigences et ce qu'il a déjà pu faire, il m'amène à avoir plus de garanties sur ce poste-là. Il ne sera pas surpris, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai déjà eu des discussions avec lui avant et dernièrement aussi par rapport à cette utilisation. »

Au Real Madrid, Eduardo Camavinga n’a pourtant jamais caché qu’il n’appréciait pas ce poste de latéral gauche. Son cas rappelle notamment la situation de Jules Koundé et de Benjamin Pavard, deux défenseurs centraux critiqués pour leurs prestations insuffisantes sur le côté droit. C’est pourquoi Djibril Cissé craint de voir le Merengue subir le même traitement chez les Bleus.

"Ca peut lui jouer des tours..." @DjibrilCisse n'aime pas trop cette idée de voir Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. #EDG pic.twitter.com/yyrSkfbPuj — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) March 16, 2023

« Ça peut lui jouer des tours parce qu'on va le mettre arrière gauche, il ne va pas être bon et on va lui taper dessus alors que ce n'est pas sa place, il dépanne. Il va retourner en club, il va être bon donc il sera rappelé à la prochaine liste, il va rejouer arrière gauche... On l'a vu hier (victoire 1-0 contre Liverpool en Ligue des Champions), il régale. Mais moi je ne suis pas fan des changements de poste. C'est un milieu, laisse-le au milieu ou alors trouve un arrière gauche », a conseillé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe, inquiet pour l'ancien Rennais.