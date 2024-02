EdF ‍: Boey bientôt appelé, Luis Fernandez voit un énorme bug

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

En toute fin de mercato hivernal, Sacha Boey a rejoint le Bayern Munich. Depuis, il se dit que le latéral droit pourrait bientôt intégrer l'équipe de France.

Passer de Galatasaray au Bayern Munich est un énorme pas en avant dans la carrière d'un footballeur. Sacha Boey était une belle opportunité de marché pour les Bavarois, qui vont lui faire confiance dorénavant sur le couloir droit. L'occasion pour le jeune Français de se mettre en valeur, à quelques mois à peine de l'Euro 2024 en Allemagne. A 23 ans, Boey n'a jamais été appelé en équipe de France. Mais tout pourrait changer lors des prochains rassemblements, alors que Didier Deschamps pourrait être amené à faire des tests. Surtout que Jonathan Clauss et Jules Koundé sont en difficulté. Du côté de Benjamin Pavard, en forme, il joue dans une défense à trois à l'Inter. Si la hype grandit donc concernant Boey, Luis Fernandez veut tempérer.

Sacha Boey, Luis Fernandez met un bémol

Sur le plateau de BeIN Sports, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « Sur la première image, quand il intercepte en défendant, il ressort mais il ne fait pas l'appel du latéral sur le côté pour aller accompagner. Premier match ok mais ça veut dire qu'il faut qu'il passe son temps à défendre ? Nous, on veut voir un joueur qui sort, qui apporte et qui va de l'avant. On aime les joueurs qui vont de l'avant, voilà », a notamment indiqué Luis Fernandez, qui n'est donc pas totalement convaincu par une présence de Sacha Boey dans le onze titulaire de l'équipe de France. Réponse dans les prochaines semaines, alors que la Ligue des champions va aussi pointer le bout de son nez pour marquer des points. Pour rappel, le Bayern Munich sera aux prises avec la Lazio en huitièmes de finale de la compétition.