EdF : Blasé Benjamin Mendy ? Il se défend de penser à sa retraite

Après avoir touché le toit du monde avec l'équipe de France, Benjamin Mendy a réussi à se fixer de nouveaux objectifs pour la suite de sa carrière.

Une Coupe du Monde avec l'équipe de France, une Ligue 1 avec Monaco, une Premier League avec Manchester City... À 24 ans, Benjamin Mendy a déjà tout gagné ou presque. Mais comme tout compétiteur qui se respecte, le latéral gauche a encore faim. Même s'il avoue que ce n'est pas toujours simple de se remettre en question, surtout après le sacre mondial obtenu en Russie en juillet dernier, le défenseur est loin d'avoir réalisé tous ses rêves dans le monde du football.

« Comment aller plus haut ? Déjà, je suis dans l'un des meilleurs clubs au monde, Manchester City. Après, il me manque un grand titre majeur en club, c'est la Ligue des Champions. Donc la retraite à la fin de la saison en cas de victoire européenne ? Voilà (rires). Non, je ne vais pas prendre ma retraite maintenant. Je veux toujours des titres. Je veux tout gagner encore. Là, on surfe encore sur la vague de la Coupe du Monde, mais quand on va la disputer à nouveau, on voudra la gagner encore », a avoué, sur Canal+, Mendy, qui sera de toute façon obligé de remettre le bleu de chauffe car Ferland Mendy (OL) est en train de devenir un sérieux concurrent derrière Lucas Hernandez chez les Bleus.