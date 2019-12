EdF : Benzema toujours blacklisté, la France doit s'expliquer !

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema est banni de l'équipe de France et cela passe toujours très mal pour certains consultants de football.

Pour affronter le groupe de la mort, et se défaire de l’Allemagne et du Portugal, lors de l’Euro 2020, Didier Deschamps pourra notamment compter sur de grands attaquants mondiaux, comme Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé. Mais le sélectionneur des Bleus va aussi volontairement se passer du meilleur buteur français de la dernière décennie. D’après une statistique sortie par Opta, Karim Benzema est le meilleur scoreur tricolore sur la période 2010-2019 dans les cinq plus grands championnats, avec 155 buts marqués sous le maillot du Real Madrid. Mis à l’écart de l’EdF depuis 2015, KB9 ne reviendra pas sous l’ère Deschamps. Ce que Dave Appadoo regrette au plus haut point.

« Quand tu as un attaquant de ce niveau qui est sélectionnable, selon les mots de Noël Le Graët, je ne comprends pas à quel moment on continue de se passer de lui, et pour quel motif… C’est le meilleur, car il conjugue quelque chose de l’ordre de la statistique : les buts et les passes décisives. Et puis, contrairement à d’autres, lui permet au jeu de s’exprimer, il bonifie les joueurs autour de lui. Il n’a pas d’égal ou presque dans le domaine de la qualité de jeu. Il porte le Real Madrid, où il est titulaire depuis 10 ans. En l’absence de Cristiano Ronaldo, il a pris les clés. Moi, il me bluffe, et il m’étonne de plus en plus », a lancé le consultant de La Chaîne L'Équipe, qui sait que Benzema est encore en train de réaliser une très grande saison au Real, avec ses seize buts et sept passes décisives en 21 matchs.