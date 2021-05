Dans : Equipe de France.

C’est la grande nouvelle de cette liste de Didier Deschamps : Karim Benzema a fait la paix avec Didier Deschamps et est de retour en équipe de France.

L’attaquant du Real Madrid a pu s’entretenir avec le sélectionneur national et acter ce retour au premier plan pour l’Euro 2021. Un évènement que l’ancien lyonnais a tenu à saluer sur les réseaux sociaux, réagissant à ce retour en équipe de France plus de cinq ans après sa dernière apparition. Un évènement qui semblait totalement impossible il y a encore quelques jours.

« Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien », a fait savoir l’attaquant tricolore, qui a profité de son passage sur les réseaux pour encourager Kylian Mbappé en vue de leur future collaboration en équipe de France. Il est vrai que le duo Benzema-Mbappé promet beaucoup en vue de l’Euro, où l’équipe de France présente une ligne d’attaque impressionnante. Il reste à Didier Deschamps de trouver la bonne manière de faire collaborer tout le monde, même si le sélectionneur a tenu à faire savoir qu’il tenait KB9 en très haute estime sur le plan sportif.

« À partir du moment où le besoin était réciproque, pour lui, pour moi, ça s'est fait. Ça aurait pu se faire avant, mais on ne peut rien y changer. C'est moi qui prends la décision, pour leur intérêt bien évidemment. Je n'ai pas d'inquiétude. Karim n'est pas stupide, et il est même intelligent. À travers son club, sa vie. Ce qu'on fait à 20 ans, on ne le fait pas à 25. Ce qu'on fait à 25, on ne le fait pas à 30. C'est de l'expérience, avec de bonnes et moins bonnes choses. La maturité ne vient pas en claquant des doigts. Il vient dans un groupe avec un vécu et des repères. Ils ne sont pas tous amis, mais forcément l'ambiance est bonne », a assuré un Didier Deschamps qui sait que le groupe va devoir bien vivre cette compétition pour rester dans la ligne de l’ambiance de la dernière Coupe du monde. Même si pour cela, la meilleure façon reste de gagner les matchs.