Benzema et la France, Giroud n'a pas aimé

Par Corentin Facy

Karim Benzema a officiellement mis un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde qu’il n’a finalement pas disputé avec la France. Pour Olivier Giroud, tout cela est regrettable.

Sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema n’a finalement pas participé au Mondial. Écarté par le staff des Bleus avant le premier match de la phase de groupes contre l’Australie alors qu’il estime qu’il aurait pu jouer à partir des quarts de finale, Karim Benzema a dit stop à l’Equipe de France. En froid avec Didier Deschamps, le Ballon d’Or 2022 ne portera plus le maillot des Bleus et snobera vendredi soir la cérémonie en hommage aux retraités internationaux au Stade de France avant le match de qualifications à l’Euro 2024 contre les Pays-Bas. A cette occasion, Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Raphaël Varane et Steve Mandanda seront célébrés par le public tricolore. Karim Benzema était invité par la Fédération française de Football, mais ne sera pas présent. Une telle fin est dommageable selon Olivier Giroud, déçu de voir que l’histoire se termine ainsi entre l’Equipe de France et le « Nueve ».

Giroud déçu par la fin de carrière internationale de Benzema

« C'est dommage de finir comme ça. C'est son choix, on ne peut pas se mettre à sa place. Par rapport à tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, dans son club, dans sa carrière, j'aurais préféré qu'il puisse arrêter sur un bon final » a estimé Olivier Giroud sur l’antenne d’Europe 1 avant de poursuivre. « C'était un joueur important pour nous. On a tous envie de choisir notre sortie, que ça se passe du mieux possible. S'il a fait le choix d'arrêter, il faut le respecter. Il devait estimer qu'il ne voulait ou ne pouvait plus, et que son histoire avec l'équipe de France était terminée. Son histoire avec Didier Deschamps ? Ça ne me regarde pas, je ne vais pas commenter cela. En tout cas, c'est sûr qu'on a été tristes de le voir partir comme ça à la Coupe du monde, en sachant que c'était sûrement sa dernière. Partir sur une blessure, ça fait mal » a analysé Olivier Giroud, bien conscient que le parcours de l’Equipe de France à la Coupe du monde aurait pu être différent avec un joueur du calibre de Karim Benzema dans les rangs des Bleus. Ceoendant, l’histoire est désormais terminée entre le joueur du Real et les Tricololores et cette fois, tout retour en arrière semble totalement impossible.