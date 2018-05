EdF : Benzema est banni de l'équipe de France, c'est officiel

Dans : Equipe de France.

Buteur en finale contre Liverpool (3-1) samedi, Karim Benzema a remporté sa quatrième Ligue des Champions avec le Real Madrid.

Avec un tel palmarès, même les détracteurs de l’attaquant français sont bien obligés d’admettre que « KB9 » réalise une grande carrière. Et ce malgré sa mise à l’écart en équipe de France. Comme prévu, l’ancien Lyonnais n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le Mondial 2018. Qu’il s’agisse d’un choix sportif ou basé sur l’équilibre du groupe, on sait que le sélectionneur ne veut plus entendre parler de Benzema. Mais qu’en pense Noël Le Graët ? Comme le technicien, le président de la FFF a fait une croix définitive sur le Madrilène !

« Tout le monde accepte de dire que c’est un grand joueur. Titulaire au Real tout le temps, il ne faut quand même pas se raconter d’histoires : c’est quelqu’un ! En finale, il a été exceptionnel. Mais c’est de l’histoire ancienne, a lâché le dirigeant interrogé par l’AFP. Notre équipe de France a maintenant son style de jeu, et on ne peut pas revenir en arrière. » Le jeu de Benzema serait-il incompatible avec celui des Bleus ? En tout cas, Noël Le Graët et Didier Deschamps ont toujours autant de mal à expliquer la mise à l’écart de l’attaquant, le cas Karim Benzema étant forcément très très sensible.