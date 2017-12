EdF : Benzema écarté, Mbappé n'y comprend rien

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Toujours écarté de l’équipe de France, Karim Benzema ne devrait pas disputer le Mondial 2018. Et ce même si sa situation interpelle dans l’Hexagone ainsi qu’à l’étranger.

En Espagne évidemment, beaucoup se demandent pourquoi le sélectionneur Didier Deschamps se prive volontairement de l’attaquant du Real Madrid. De l’autre côté des Pyrénées, on ne croit pas non plus à l’explication du technicien qui prétexte un choix sportif. Le quotidien Marca a donc tenté d’en savoir plus pendant son entretien avec Kylian Mbappé. Mais visiblement, l’attaquant polyvalent du Paris Saint-Germain n’est pas mieux informé.

« Benzema, nous le voyons comme un grand joueur. Mais vous savez, on ne sait pas très bien ce qu’il se passe, même moi je ne sais pas très bien ce qu’il s’est passé, donc je ne peux pas trop en parler, a confié l’ancien Monégasque. Nous voyons cette situation avec une certaine distance, cela concerne seulement Karim lui-même et le sélectionneur. Ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’il s’agit d’un très grand joueur. » Bien parti pour disputer la Coupe du monde avec les Bleus, Mbappé n’a pas intérêt à se mouiller dans cette histoire.