EDF : Didier Deschamps a une surprise pour l'après-Varane

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa première liste depuis la Coupe du monde, et il y aura logiquement quelques surprises.

Le poste de gardien de but fait par exemple l’objet de quelques interrogations puisque pour la première fois, Didier Deschamps devra composer une liste sans Hugo Lloris ni Steve Mandanda, qui ont pris leur retraite internationale après la Coupe du monde. Mike Maignan, Alphonse Areola et Brice Samba sont fortement pressentis. En défense, les choix de Didier Deschamps seront également scrutés. Presnel Kimpembe est blessé, comme lors de la Coupe du monde 2022 mais surtout, Raphaël Varane a lui aussi pris sa retraite internationale. Afin de compenser cette absence, plusieurs solutions s’offrent au staff des Bleus. Et selon les informations de Foot Mercato, c’est Wesley Fofana, qui s’impose peu à peu avec Chelsea, qui est pressenti pour figurer dans la liste de Didier Deschamps en compagnie des défenseurs habituels.

Wesley Fofana sélectionné pour la première fois ?

De retour en forme après une grave blessure, Wesley Fofana s’impose à Chelsea malgré la concurrence démentielle de Thiago Silva ou encore de Kalidou Koulibaly. Une véritable prouesse qui n’est pas passée inaperçue du côté de Didier Deschamps, lequel a donc de grandes chances de sélectionner Wesley Fofana plutôt que Jean-Clair Todibo dans cette liste du mois de mars afin de compenser l’absence désormais définitive de Raphaël Varane. Auteur d’une très grosse saison avec Nice, Todibo était également en balance et Didier Deschamps apprécie son profil. Mais l’expérience du très haut niveau de Wesley Fofana en Premier League ne laisse pas insensible le sélectionneur national, qui devrait donc sélectionner le défenseur de Chelsea en compagnie de Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, Jules Koundé ou encore William Saliba dans le secteur défensif. Moins en forme ces dernières semaines avec Monaco, Axel Disasi était au Mondial mais pourrait être éjecté de cette liste pour les matchs de qualification à l’Euro 2024 contre les Pays-Bas et l’Irlande.