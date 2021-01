EdF : Benzema contre Deschamps, KB9 peut ricaner

Dans : Equipe de France.

Au cours d'une interview pour le JDD, Fabien Barthez a tenu à soutenir Karim Benzema, privé de sélection nationale depuis 2015.

Candidat à la présidence de la Fédération française de football, Michel Moulin s'est montré très présent médiatiquement au cours des dernières semaines. N'hésitant pas à dénoncer publiquement les erreurs de Noël Le Graët, l'entrepreneur de 60 ans a notamment déclaré que la situation de Karim Benzema était inacceptable, promettant que s'il était élu, il irait jusqu'à imposer sa sélection à Didier Deschamps. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Fabien Barthez a apporté son soutien à la candidature de Michel Moulin. Le champion du monde 1998 en a également profité pour donner son avis sur la situation de Karim Benzema.

« Je n’ai rien contre la Fédé mais, sur le fond, j’y vois la même histoire que Luzenac (en 2014 le club amateur dont Barthez était le directeur général s’était vu refuser la montée en Ligue 2 pour des raisons financières, ndlr) : on empêche un mec de jouer au football. Il a fait ce qu’il a fait, mais qui n’a jamais fait d’erreur ? On en fait tous, moi le premier, il faut qu’elles servent à quelque chose. Et Zidane, il n’en a pas commis ? » a déclaré l'ancien gardien de Manchester United. L'attaquant du Real Madrid n'a plus été sélectionné depuis 2015 et une victoire 4-0 contre l'Arménie. Ce jour là, il avait montré une complicité technique très intéressante avec un certain Antoine Griezmann. Prévues en mars 2021, les élections à la présidence de la FFF s'annoncent particulièrement intéressantes, même si Noël Le Graët est le grandissime favori à sa propre succession. C'est la semaine prochaine que l'actuel président de la Fédération Française de Football, qui est lui un chaud supporter de Didier Deschamps, devrait sortir du bois.