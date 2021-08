EdF : Didier Deschamps ne parle plus football, il accuse

Dans : Equipe de France.

Par Baptiste Mulatier

Les critiques pleuvent sur Didier Deschamps depuis son interview dans L’Equipe vendredi. Jonatan MacHardy s’est lâché sur le sélectionneur.

Un peu moins de deux mois après l’élimination des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro contre la Suisse (3-3, tab 4-5), Didier Deschamps a dressé un bilan dans les colonnes de L’Equipe. Le sélectionneur de l’Equipe de France a tenu des propos assez sévères envers Olivier Giroud, a rassuré Kylian Mbappé, encensé Karim Benzema. L’ancien coach de l’OM a aussi évidemment évoqué la désillusion contre la Suisse. Alors qu’il omet de dire qu’il aurait pu être mené 2-0 si Hugo Lloris n’avait pas sorti le pénalty de Ricardo Rodriguez, Didier Deschamps a un regret : ne pas avoir plus fermer le jeu à 3-1. Jonatan MacHardy retient un passage en particulier pour critiquer le champion du monde 98.

« La coupe du monde 2018 est l’arbre qui cache la forêt »

« C’est toujours la même chose avec Deschamps. On ne parle quasiment jamais de jeu ou tout simplement en surface. Alors que là on voit qu’il s’agit carrément d’un naufrage en termes de production de ce qu’il s’est passé sur le terrain. Ce qui me choque, c’est quand il dit que s’il l’avait convoqué Benzema plus tôt, cela n’aurait rien changer sur le terrain. Cela résume bien Deschamps à la tête de l’Equipe de France. Il compte sur des talents individuels et sur de la solidité. Contre la Suisse, il regrette le manque de sérieux à 3-1. Mais il ne parle jamais de jeu, de construction, du fait que les joueurs offensifs n’étaient pas complémentaires ou n’avaient pas d’automatismes. Je suis désolé de voir le réservoir de joueurs talentueux et la bouillie qu’on propose. La victoire à la Coupe du monde 2018 est l’arbre qui cache la forêt. Les équipes surprises qui surperforment sur l’envie, le sérieux, l’esprit de groupe, se cassent la gueule derrière », s’est agacé le consultant dans l’After Foot sur RMC. Inutile de dire que les choix de Didier Deschamps seront scrutés de prêt jeudi 26 août, date à laquelle il dévoile sa prochaine liste pour les trois prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2022.