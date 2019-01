EdF : Benzema a été abandonné, Dugarry va fâcher Deschamps !

Dans : Equipe de France, Liga.

Auteur d’un doublé contre l’Espanyol Barcelone dimanche soir (2-4), Karim Benzema s’est mis la presse espagnole dans la poche, certains médias le considérant même comme un magicien à la suite de ce doublé magistral. Et du côté des observateurs français, on a évidemment remis une pièce dans la machine en regrettant son absence en sélection nationale. Interrogé sur RMC Sport à ce sujet, Christophe Dugarry a notamment évoqué son absence pour la Coupe du monde. Des propos qui vont assurément plaire à son grand ami Didier Deschamps…

« On normalise la chose et on n’en parle plus trop parce qu’il n’est plus en équipe de France. Au début, même à Lyon, c’était un extraterrestre et ça l’est toujours ! Je crois qu’en Espagne ils se délectent d’avoir ce garçon-là. Sans cette dispute avec le sélectionneur (Didier Deschamps), il y a quand même 99% de chances qu’il soit en équipe de France pour gagner la Coupe du monde. Ce titre, il aurait pu l’avoir. Je trouve dommage qu’il ait été un peu relégué aux abonnés absents parce qu’il n’est pas en équipe de France. On a eu tendance à le laisser tomber un petit peu » a regretté Christophe Dugarry. Nul doute que Didier Deschamps, dont la maison a été taguée et qui a été traité de raciste suite à des propos tenus par Karim Benzema, n’aura pas la même compassion…