EdF ‍: Barcola chamboule les plans de Deschamps avant l’Euro

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Titularisé face à la Real Sociedad (2-0) mercredi, Bradley Barcola a été décisif dans ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. Une rencontre disputée sous les yeux de Guy Stéphan, l’adjoint du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps qui pourrait bien convoquer l’ailier du Paris Saint-Germain en mars.

Il y a encore quelques mois, il était bien difficile de prédire cette trajectoire pour Bradley Barcola. L’ailier du Paris Saint-Germain réalisait des débuts timides après son transfert pour 50 millions d’euros. En manque d’efficacité, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais était même devenu la cible du journaliste Daniel Riolo dont les critiques sévères ont peut-être représenté une source de motivation. Bradley Barcola a en effet répondu de la meilleure des manières.

Avec la confiance de l’entraîneur Luis Enrique, l’international Espoirs tricolore s’est peu à peu installé dans le onze de l’Espagnol, au détriment des attaquants Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Ses bonnes prestations en Ligue 1 lui ont donné le droit de débuter face à la Real Sociedad mercredi, avec un joli but à la clé, le tout sous les yeux d’un certain Guy Stéphan. En effet, L’Equipe nous apprend que l’adjoint de Didier Deschamps était au Parc des Princes pour observer Bradley Barcola. Preuve que le sélectionneur de l’équipe de France suit attentivement la progression du jeune Parisien.

Barcola se rapproche des Bleus

Suffisant pour obtenir une première convocation pour le rassemblement en mars ? C’est possible étant donnée la forme de certains concurrents. L’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman, évidemment intouchable pour Didier Deschamps, a déjà déclaré forfait à cause d’une blessure à un genou. Quant au polyvalent Christopher Nkunku, ses pépins physiques à Chelsea pourraient inciter le sélectionneur à ne pas l’appeler. Bradley Barcola a donc tout intérêt à continuer à marquer des points, notamment lors du match retour sur le terrain de la Real Sociedad le 5 mars.