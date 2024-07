EdF ‍: « ‍Barcola a ridiculisé Mbappé ‍», ce journaliste tape fort

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Très décevant lors de cet Euro 2024, Kylian Mbappé n’a pas réussi à inverser la tendance en demi-finale contre l’Espagne. Les critiques pleuvent à l’encontre du capitaine de l’Equipe de France.

Auteur d’un petit but lors de cet Euro 2024, sur penalty contre la Pologne en phase de groupes, Kylian Mbappé est loin d’avoir affiché son meilleur niveau et cela a été terrible pour l’Equipe de France. Didier Deschamps est bien trop dépendant de l’ancien buteur du PSG et a semblé manquer de solution face à la méforme de sa star, qui n’a pas davantage répondu aux attentes mardi soir face à l’Espagne en demi-finale. Passeur décisif pour Randal Kolo Muani en début de match, le néo-Madrilène s’est ensuite éteint et malgré plusieurs tentatives, il n’a pas réussi à forcer la décision pour arracher la prolongation. Ce match raté de Kylian Mbappé était celui de trop pour Walid Acherchour, qui n’a pas manqué de tailler le n°10 des Bleus en pièces après l’élimination en le comparant notamment avec Bradley Barcola et Lamine Yamal.

« Je suis désolé mais Mbappé est capitaine de l’Equipe de France, on lui a donné les pleins pouvoirs de cette équipe, il ne défend pas, il fait 7km par match… Barcola a ridiculisé Mbappé en quinze minutes dans sa manière de faire des différences balle au pied. Il fait une superbe passe décisive mais derrière, il ne peut pas s’éteindre de cette manière quand son équipe perd 2-1. Déjà, il ne défend pas sur Yamal ce qui pose un gros problème dans l’équipe mais en plus, il ne fait pas la différence quand on arrive à le trouver. Il joue contre Jesus Navas qui a 38 ans, il n’a pas fait une seule différence en un contre un » a analysé le consultant de Winamax, impitoyable avec Kylian Mbappé, avant de poursuivre sur le ton de l’ironie.

Walid Acherchour dézingue Kylian Mbappé

« Ce sera quoi la prochaine excuse ? Il ne s’est pas remis de la prise de la Bastille ? Navas, Nacho, ça ne suffit pas pour être impactant quand tu es le meilleur joueur du monde ? On a pas dis qu’il devait montrer sa supériorité à l’Euro ? Il s'est fait ridiculiser pas Yamal qui a 16 ans ! Il ne peut pas nous pondre cette bouse à l’Euro, vous avez vu ses choix en deuxième mi-temps ? Et puis c’est Kylian Mbappé, on ne peut pas le faire sortir comme Griezmann car on attend le fameux coup de patte, mais ce coup de patte il ne vient jamais ! » s’est énervé Walid Acherchour, très déçu de l’élimination de l’Equipe de France et des prestations de Kylian Mbappé lors de cet Euro 2024. Le capitaine tricolore est le premier à avoir conscience de sa compétition ratée, lui qui a reconnu en zone mixte après la défaite des Bleus qu’il n’avait pas été bon en Allemagne. Sa méforme aura été fatale à l’équipe de France, qui ne s’en sera jamais remis.