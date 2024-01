EdF ‍: Barcola à l'Euro avec la France, c'est du sérieux

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré son expulsion en fin de match, Bradley Barcola a réalisé une belle performance dimanche avec le PSG contre Brest avec une passe décisive pour Asensio et une activité débordante dans le couloir gauche.

Depuis plusieurs matchs, Bradley Barcola s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Dans le couloir gauche, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a saisi l’opportunité en profitant des méformes de Kolo Muani, Ramos ou encore Asensio pour prendre la place. Sa complicité avec Kylian Mbappé saute aux yeux et joue pour lui, autant que son insouciance et ses chevauchées dévastatrices. Indiscutablement, l’international espoirs français est en train de passer un cap et c’est une excellente nouvelle pour lui, pour le PSG… et pour l’Equipe de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

A six mois de l’Euro, Bradley Barcola a forcément les Bleus dans un coin de sa tête alors que pour L’Equipe, l’ailier gauche parisien fut le meilleur joueur de son équipe contre Brest dimanche soir. « Le meilleur Parisien de la ligne offensive. Face à un marquage brestois parfois un peu lointain, il a souvent fait des différences. Une superbe louche pour l'ouverture du score d'Asensio (38e). Encore lui qui lance l'Espagnol sur la seconde réalisation parisienne du soir. A plusieurs fois servi Mbappé dans de bonnes conditions (45e+1, 67e, 87e) mais son partenaire n'a pas su en profiter. Encore une belle prestation » a noté le quotidien national.

La hype monte pour Barcola chez les Bleus

Cette performance qui confirme les précédentes a provoqué une belle enflammade sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes votent en faveur d’une sélection pour Bradley Barcola avec l’Equipe de France. « Barcola qui "rêve secrètement de l'équipe de France". Ba il n’y a rien de secret vu la prestation du soir. Magnifique », « Barcola en équipe de France ! Il le mérite ! », « Maintenant qu’il ne joue plus à l’OL, Deschamps n’a plus aucune raison de ne pas appeler Barcola en équipe de France », « Aujourd'hui, on peut dire que Barcola est aux portes de l'équipe de France » ou encore « Bradley Barcola et Bradley Locko méritent l’Equipe de France » peut-on lire sur X, où les performances de Bradley Barcola ont conquis les supporters tricolores. Après avoir sélectionné Warren Zaïre-Emery, Didier Deschamps cèdera-t-il à la hype en ce qui concerne l’ancien attaquant de l’OL ? Didier Deschamps a encore le temps de réfléchir car le prochain match des Bleus n’est prévu que pour le 23 mars prochain.