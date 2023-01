EdF : Mbappé se paye Martinez, il se croyait seul...

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines maintenant, l'équipe de France s'inclinait en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine au terme de la séance des tirs au but. Lors de la cérémonie de remise du trophée, Emiliano Martinez s'était tristement distingué.

L'équipe de France se remet doucement mais sûrement de sa campagne à la Coupe du monde au Qatar. Les regrets seront sans doute éternels alors que les Bleus sont passés proches d'un troisième sacre mondial. Kylian Mbappé aura lui de nouveau ébloui les fans de football avec une performance majuscule en finale de Coupe du monde. Le joueur du PSG a claqué un triplé et gagné une nouvelle place de choix dans le coeur des spectateurs. Il aura néanmoins déchanté après la finale. Car en plus de la désillusion, Mbappé a en plus subi le chambrage des Argentins. Emiliano Martinez s'en est donné à coeur-joie sur le champion du monde 2018. Aussi, lors de la remise de la Coupe du monde, le comportement du portier argentin n'aura pas plu aux hôtes qataris, lui qui aura fait un geste obscène avec son trophée de meilleur gardien du tournoi.

Mbappé n'est pas rancunier

Mdr mais pourquoi personne a parlé de cette vidéo ou Mbappé imite Martinez ? 😭 pic.twitter.com/VEN2UDt1sd — Galtier-Ball 🏚 (@thuchelinho) January 22, 2023

Ce geste, vu par plus d'un milliard de personnes, a très vite fait parler dans le monde. Si l'image a de quoi être contestée et contestable, elle restera néanmoins gravée pour un bon moment dans l'histoire. Et visiblement, même du côté des Bleus, on prend plutôt cette séquence à la dérision. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, Kylian Mbappé a en effet imité ces derniers jours la célébration de Martinez au Camp des Loges. De quoi dédramatiser un peu la scène et montrer un peu plus que l'ancien de Monaco n'est pas rancunier. Même s'il se pensait certainement seul ou non filmé sur le coup. Mbappé l'avait d'ailleurs indiqué en personne, il n'avait pas de temps à perdre concernant les célébrations des Argentins contre sa personne. Le joueur du PSG a désormais de nouveaux objectifs et compte bien les remplir, que ce soit sous le maillot de son club ou en équipe de France.