EdF : Avant la liste de Didier Deschamps, Jérome Rothen est déjà choqué

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Sauf surprise, Olivier Giroud, encore buteur lundi avec l'AC Milan, sera dans le groupe convoqué par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Une décision qui scandalise Jérôme Rothen.

Meilleur buteur de l'histoire des Bleus (53 buts), Olivier Giroud continue à marquer avec son club, et à priori Didier Deschamps n'a pas l'intention de se priver de l'attaquant de 36 ans à un an de l'Euro 2024 en Allemagne. Mais la présence du joueur révélé à Grenoble en équipe de France ne fait pas le bonheur de tout le monde et notamment de l'inénarrable Jérôme Rothen. Du haut de ses 13 sélections, l'ancien milieu de terrain du PSG, devenu consultant pour RMC, a dit tout le mal qu'il pensait de la présence annoncée d'Olivier Giroud dans le groupe tricolore pour les deux rencontres face aux Pays-Bas, le vendredi 24 mars (20h45) au Stade de France, puis la République d'Irlande, le lundi 27 (20h45) à l'Avivia Stadium de Dublin.

Olivier Giroud, l'inusable soldat de la France

Dans l'émission à son nom, Jérôme Rothen a tapé sur Didier Deschamps et Olivier Giroud pour le même prix. « Ok, Giroud a fait sa Coupe du monde. Contrairement à 2018, il a marqué des buts (...) Le choix de la finale aurait pu arriver contre l’Angleterre ou contre le Maroc, c'est-à-dire le sortir avant la mi-temps et le remplacer par des attaquants plus jeunes. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, d’autant que les attaquants qui l’ont remplacé ont failli renverser le match et ont été performants, que ce soient Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani (...) Donc aujourd’hui on va nous expliquer que Giroud est encore là et va avoir le même statut. Si Deschamps l’appelle, il va être titulaire, car il ne pouvait pas accepter un autre statut que titulaire. Deschamps nous a expliqué pendant X mois que par rapport à ce que représentait Giroud, il ne pouvait pas le mettre remplaçant. Je pars du principe qu’il va le mettre titulaire donc mettre remplaçants des jeunes qui marquent des buts et sont en pleine possession de leurs moyens, que ce soient Marcus Thuram, mais surtout Randal Kolo Muani (...) Deschamps va m’expliquer qu’en équipe de France - car on ne parle pas des îles Féroé hein - un attaquant de 38 ans va être le plus performant et être à la pointe de l’attaque pour accompagner Kylian Mbappé, qui est l’un des meilleurs joueurs du monde ? Je suis bien assis, mais je vais forcément tomber », a lancé l'ancien footballeur international du Paris Saint-Germain qui s'est ajouté quelques ennemis avec cette sortie peu courtoise à l'encontre de celui qui est devenu une légende du football français.

L’Aventure continue 🇫🇷❤️🙏🏼

Tellement fier de ce groupe 🤩#FiersdetreBleus pic.twitter.com/22mi0FuFzU — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) December 10, 2022

Sur les réseaux sociaux, cela s'est rapidement énervé suite aux propos de Jérôme Rothen sur Olivier Giroud. « Je ne souhaite qu’une chose & rien que pour cela. Qu’à 38 ans, Olivier Giroud porte l’Equipe de France ou tout du moins l’accompagne… afin de voir cet ancien joueur, désormais consultant aigri, fermer sa bouche !!! », a lancé Mohamed Toubache-Ter. D'autres internautes ont été moins tendre avec le consultant de RMC : « Rothen est à l'analyse footballistique ce que Camélia Jordana est à la chanson française : une imposture en quête de buzz. Il est aigri parce que minimum 70% des joueurs de L1 ont un palmarès supérieur au sien. Il a trouvé un endroit où baver son fiel, autant l'ignorer. » On attendra jeudi, et l'annonce de la liste de Didier Deschamps avant de savoir si le buteur tricolore peut aller jusqu'à l'Euro 2024, ou pas.