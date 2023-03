EdF : Aulas valide la révolution chez les Bleues

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

À cinq mois de la Coupe du monde féminine, l'équipe de France est dans la tourmente après la démission de Noël Le Graët et les nombreuses polémiques autour de la sélectionneuse Corinne Diacre. Jean-Michel Aulas promet un changement drastique au sein de la Fédération Française de Fotball (FFF).

Le 20 juillet, l'équipe de France féminine va tenter de décrocher son premier sacre mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande. Placées dans le groupe F, les Bleues seront opposées à la Jamaïque, au Panama et au Brésil, bourreau de l'édition 2019 en France. Le climat actuel en équipe de France est austère avec notamment le retrait de plusieurs cadres de l'équipe comme Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani ou encore Perle Morroni. Les joueuses dénoncent le système et les méthodes de Corinne Diacre, très critiquée en interne et en externe par les joueuses. Celle qui est à la tête des Tricolores depuis 2017 avait pourtant la confiance de Noël Le Graët mais depuis sa démission, sa présence fait débat. Un Comex doit trancher l'avenir de la sélectionneuse le jeudi 9 mars. Jean-Michel Aulas qui fait partie de ce Comex promet une révolution en équipe de France.

Aulas promet des changements pour les Bleues

« Le Comex et la commission qui s’en occupe y travaillent avec beaucoup d’assiduité. Je pense qu’effectivement, il y aura un certain nombre d’évolutions. En tout cas, il faut trouver des solutions » a déclaré le président de l'OL à France Inter lorsqu'on lui a demandé si Corinne Diacre devait conserver son poste. Jean-Michel Aulas a également exprimé son souhait de redorer le blason de l'équipe de France et de donner plus d'importance aux joueuses. « On a les meilleures joueuses européennes, les meilleures joueuses mondiales mais l’équipe de France peine à mettre en place un jeu qui est à la dimension de ses ambitions. Là, les principales joueuses ont décidé de prendre le recul nécessaire, probablement pour faire bouger les choses. Il faut écouter les joueuses. Elles se sont exprimées depuis quelque temps. Il y a un sujet, il faut le traiter et trouver la solution. Je fais partie de ceux qui pensent que, à partir du moment où un certain nombre de joueuses s’expriment et qu’il y a la Coupe du monde qui arrive rapidement, il faut retourner cet élan. On va prendre nos responsabilités » a déclaré l'homme d'affaires qui va faire partie du comité qui doit prendre une décision sur l'avenir de Corinne Diacre. À l'orée de la Coupe du monde, la France est dans une situation délicate.