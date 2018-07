EdF : Aulas, Eyraud et Nasser se réunissent pour supporter les Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, PSG, OL, OM.

Ce mardi, les Bleus affrontent la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde. A cette occasion, le président Emmanuel Macron sera présent à Saint-Pétersbourg pour supporter la France. Mais les dirigeants les plus influents du football français seront également sur place, à en croire les informations obtenues par RMC.

En effet, Mohamed Bouhafsi affirme que les présidents de Lyon, Marseille, Paris et Monaco sont arrivés en Russie. Ainsi, Jean-Michel Aulas, Jacques-Henri Eyraud, Nasser Al-Khelaïfi et Vadim Vasilyev joueront pleinement le rôle de représentant du football français au sein de l’Hexagone à l’occasion de cette rencontre qui s’annonce spectaculaire, et qui pourrait marquer l’histoire de l’Equipe de France.