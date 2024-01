EdF ‍: Areola met Didier Deschamps en plein doute

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Il y a un gardien français qui a la main chaude et c'est Alphonse Areola qui est déchainé avec West Ham. De quoi le faire grimper d'un échelon, et reléguer Brice Samba au rôle de gardien numéro 3 en équipe de France ?

Bientôt 10 ans de présence en équipe de France, et seulement cinq matchs joués. Tel est le lot des troisièmes gardiens, qui n’ont quasiment jamais leur chance et Alphonse Areola est bien placé pour le savoir. S’il est champion du monde, l’ancien dernier rempart du Paris SG a toujours vu Hugo Lloris et Steve Mandanda lui passer devant dans la hiérarchie clairement établie par Didier Deschamps. Avec seulement cinq matchs en Bleu, le natif de Paris n’a pourtant jamais manqué une convocation ni pris la parole pour revendiquer quoi que ce soit. Y compris quand la relève est arrivée, et que Mike Maignan a pris le poste de titulaire, et Brice Samba la place de numéro 2.

Terrific reaction save by Areola 🧤 pic.twitter.com/QRQQgwJw9P — West Ham United (@WestHam) December 31, 2023

Mais en ce début d’année 2024, la tendance est en train de s’inverser, et pourrait semer le doute dans l’esprit de Didier Deschamps selon L’Equipe. En effet, Alphonse Areola est, pour la première fois en tant que titulaire indiscutable, en train de réaliser une saison pleine à West Ham. Ses parades, sa régularité et sa sérénité ont convaincu tout le monde, à l’image du récent match où il a littéralement dégoûté Arsenal pour une victoire à l’Emirates. Et dans le même temps, Brice Samba souffre après une saison 2022-2023 épatante, à l’image de ses performances en Ligue des Champions, bien loin de faire l’unanimité.

Du changement avant l'Euro pour la France ?

Si la tendance venait à se confirmer, Areola pourrait donc prendre du galon au sein de l’équipe de France. Même si Didier Deschamps n’aime pas vraiment bouleverser ses certitudes, il a déjà été capable de faire des choix forts au poste de gardien de but avant une grande compétition, ne serait-ce que pour les choses soient claires à un poste où tout le monde a besoin que la hiérarchie soit bien définie pour travailler dans la sérénité. La réflexion est en cours, même si, sauf pépin physique, ce sera bien Mike Maignan qui garde les buts français à l’Euro cet été en Allemagne, en tant que numéro 1.