EdF : Anthony Martial blessé et forfait pour les Bleus

Les joueurs de l’équipe de France ont pris la direction de Clairefontaine, et il risque d’y avoir quelques surprises.

En effet, absent lors du derby de Manchester, Paul Pogba est très incertain mais n’a pas encore été annoncé forfait. Ce n’est pas le cas de son coéquipier à United, puisque selon RMC, Anthony Martial est arrivé avec une blessure aux adducteurs et ne sera conservé par Didier Deschamps pour ce rassemblement. Pour le moment, la FFF n'a pas officialisé cette absence, et pas encore nommé de remplaçant. Une chance possible pour Dimitri Payet ou Alexandre Lacazette ?