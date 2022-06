EdF : Accusé Griezmann, levez-vous !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Antoine Griezmann traverse une incroyable période de disette avec l'équipe de France, au point de prendre le risque de perdre sa place de titulaire.

L’équipe de France n’a toujours pas gagné un match de cette Ligue des Nations, avec deux nuls et une défaite. Antoine Griezmann, qui bénéficie de la confiance de Didier Deschamps, ne parvient pas à inverser la tendance et semble même sérieusement plonger à tous les niveaux. Sa performance contre l’Autriche ce vendredi soir, où il a été absent des débats et s’est surtout signalé par de mauvaises actions, n’a échappé à personne. A l’origine du but autrichien, le joueur de l’Atlético de Madrid a perdu un ballon causant le déséquilibre de son équipe, et offensivement, le natif de Mâcon n’a pas réussi à trouver ses partenaires.

Antoine Griezmann n'a pas marqué depuis 1⃣3⃣8⃣7⃣ minutes, club et sélection confondus. 🙄 pic.twitter.com/uzoPPQ8THt — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 10, 2022

Même sur coup de pied arrêté, son pied gauche n’a rien apporté. A sa sortie, le jeu français a gagné en fluidité et forcément, les suiveurs de la rencontre ont été sans pitié pour « Grizi ». « Ça part encore d’une perte de balle du numéro 7 de l’EDF sur un ballon plutôt anodin plein axe où il met dans la merde Benzema. Griezmann qu’on sent encore a contre-temps et hors rythme pour dicter un vrai tempo en continue sur cette première mi-temps », a ainsi accusé le journaliste de Winamax Walid Acherchour, qui a reconnu que Benzema n’avait pas vraiment fait l’effort de rattraper l’erreur de son coéquipier sur ce coup. Mais la disette se poursuit, et Didier Deschamps est donc invité à se pencher sérieusement sur les futures apparitions de Griezmann, dont le totem d’immunité résiste de plus en plus difficilement.