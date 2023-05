EdF : Accusé, Gouiri détruit la polémique du ramadan

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Placé au centre d’une supposée polémique à propos du ramadan en équipe de France Espoirs, Amine Gouiri a éteint l’incendie par l'intermédiaire de ses proches.

La question du ramadan a énormément fait parler cette année au sein du football français. Outre l’affaire Jaouen Hadjam, qui avait été écarté par Antoine Kombouaré lors des matchs à domicile du FC Nantes parce qu’il refusait de casser le jeûne le jour de match, c’est désormais en équipe de France Espoirs que la polémique enfle. En effet, ce jeudi, France Football explique que des tensions sont survenues lors du dernier rassemblement des Bleuets. En mars dernier, plusieurs joueurs voulaient continuer de jeûner en pleine préparation pour l’Euro Espoirs, mais le staff de Sylvain Ripoll avait alors demandé aux joueurs concernés de décaler leur période de ramadan. Une décision qui aurait failli provoquer une grève. Ou pas, vu que cette histoire est peu à peu démontée par les protagonistes cités, Kylian Mbappé ayant notamment crié à la fake news sur les réseaux sociaux alors que FF expliquait que le capitaine des Bleus serait intervenu pour calmer la fronde des Espoirs.

Gouiri « est surpris de cette information »

Exclu : le clan #Gouri réagit à la polémique du ramadan chez les Espoirs et au choix entre 🇫🇷 et 🇩🇿 👇 https://t.co/OAV0ehj96N — Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) May 11, 2023

Même son de cloche du côté d’Amine Gouiri. Soit disant « contrarié » par cet incident, l’attaquant de Rennes s’est étonné de tout cela, comme son clan l’indique. « Amine n’a jamais revendiqué quoi que ce soit, il n’y a eu aucune tension et encore moins de volonté de faire une grève. Le joueur est surpris de cette information, et encore plus surpris de voir son nom régulièrement associé à ce type de problème », a lancé un proche de Gouiri sur le site Foot Mercato. Une déclaration qui va mettre fin aux bruits de couloir, d’autant plus que Gouiri est pleinement concentré sur l’équipe de France Espoirs avec l’Euro U23 en ligne de mire l’été prochain.