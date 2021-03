EdF : 527 ME, le onze des Bleus vaut une fortune !

Dans : Equipe de France.

Face à l’Ukraine mercredi soir, Didier Deschamps devrait aligner une équipe-type. Un onze de départ qui vaut près de 530 ME…

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe s’est penché sur la valeur marchande des joueurs de l’Equipe de France. S’appuyant sur les estimations de l’Observatoire du Football CIES, le quotidien national dévoile que la valeur marchande du onze de départ des Bleus s’élève à 527 ME. Sans aucune surprise, Kylian Mbappé est le joueur le mieux valorisé de l’équipe de Didier Deschamps avec un prix estimé à 157 ME. Il se place devant Antoine Griezmann (60 ME), Raphaël Varane (52 ME) et Paul Pogba (42 ME) tandis qu’Hugo Lloris (8 ME) et Olivier Giroud (2,5 ME) sont les deux joueurs français les moins chers.

Trois sélections devant la France

Malgré une équipe composée uniquement de stars dont plusieurs jeunes joueurs et un statut de champion du monde acquis en Russie en 2018, l’Equipe de France n’est pas la sélection dont le onze de départ est le mieux valorisé. L’Angleterre a une composition dont la valeur est plus élevée avec 628 ME grâce au trio de choc Sancho-Kane-Sterling (117 ME, 112 ME et 118 ME). Le Portugal et le Brésil ont également des équipes mieux valorisées financièrement grâce à des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bernardo Silva ou Bruno Fernandes au Portugal et Neymar, Richarlisson, Roberto Firmino et Marquinhos au Brésil. Des équipes qui seront logiquement prétendants au titre de champion du monde au Qatar en 2022.

Le détail des valeurs marchandes des joueurs de l’Equipe de France :

Hugo Lloris : 8,75 ME

Benjamin Pavard : 47,50 ME

Raphaël Varane : 52,5 ME

Presnel Kimpembe : 42,50 ME

Lucas Hernandez : 35 ME

Ngolo Kanté : 40 ME

Paul Pogba : 42,50 ME

Adrien Rabiot : 38,50 ME

Kylian Mbappé : 175,50 ME

Antoine Griezmann : 60 ME

Olivier Giroud : 2,50 ME