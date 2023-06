Didier Deschamps l’humilie, sa femme ne va pas aimer

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Boubacar Kamara n'a pas joué une seule minute des deux matchs de fin de saison de l'équipe de France. Une décision qui fait bondir un consultant, qui estime que Didier Deschamps n'a pas tenu compte de la situation personnelle du joueur formé à l'OM.

Les matchs internationaux du mois de juin sont souvent très particuliers. Ils marquent la fin d’une longue saison de football et les fédérations européennes essayent en général de ne pas placer de grosses affiches pour conclure. Ce fut le cas avec les Bleus qui se rendaient au Portugal pour y affronter Gibraltar avant de recevoir la Grèce au Stade de France. Didier Deschamps a essayé de mobiliser ses troupes qui ont assuré le minimum pour continuer leur parcours parfait dans ce groupe éliminatoire à l’Euro 2024. Le sélectionneur national n’a pas vraiment bouleversé ses équipes d’un match à l’autre, et certains joueurs n’ont pas pu se montrer comme Jordan Veretout et Marcus Thuram.

Kamara annule sa lune de miel pour venir

C’est aussi le cas de Boubacar Kamara, rappelé de dernière minute en raison du forfait d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain d’Aston Villa a rejoint Clairefontaine en laissant sa femme en plan, alors qu’ils devaient passer leur lune de miel suite à leur mariage tout juste célébré. Sa compagne Coralie Porrovecchio n’avait pas hésité à pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux en voyant son promis abandonner le voyage de noce pour rejoindre l’équipe de France. « Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer. Lune de miel reportée », avait lancé la femme de Boubacar Kamara. Ce dernier ne pourra même pas compenser ce voyage raté puisqu’il n’a pas joué une seule minute des deux rencontres des Bleus.

Une situation incompréhensible pour Walid Acherchour, pour qui Didier Deschamps aurait du faire preuve d’un peu d’humanité. « Même pas 10 secondes contre Gibraltar. Tu es sélectionneur, le môme tu sais qu’il se marie et là il y a un blessé. Tu l’appelles, tu lui dis ‘félicitations pour ton mariage, profite avec ta femme, je t’aurais appelé situ n’avais pas ta lune de miel, je vais prendre quelqu’un d’autre et va te reposer’. Cela s’appelle l’aspect humain, je suis désolé », a lancé le chroniqueur de Winamax et RMC notamment, pour qui Didier Deschamps n’a pas fait preuve de beaucoup de psychologie en ignorant la situation personnelle de l’ancien joueur de l’OM. Ce dernier n’a toujours pas la moindre sélection chez les Bleus, et il devra donc attendre pour revenir du côté de Clairefontaine. Il peut en tout cas désormais partir en vacances avec son épouse sans crainte d’une nouvelle annulation.