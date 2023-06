Didier Deschamps interloqué, Jérôme Rothen s'invente une vie

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Jérôme Rothen a lancé sa semaine du grand pardon sur RMC. Il doit essayer de se réconcilier avec cinq personnalités du football français dont Didier Deschamps. Mais, le sélectionneur de l'Equipe de France a déjà torpillé son initiative.

Il ne faisait pas l'unanimité en tant que joueur mais c'est sans doute pire pour Jérôme Rothen en tant que consultant pour RMC. L'ancien milieu parisien anime l'émission Rothen s'enflamme où il a parfois des reproches et des mots durs envers les acteurs du football français. A l'initiative de Julien Cazarre, il tente de changer son image cette semaine et de se réconcilier avec les personnes qu'il égratigne. Cette semaine est celle du grand pardon pour lui. Chaque jour, il doit prendre contact avec une de ses « victimes » sur RMC. Rudi Garcia lundi, Didier Deschamps mardi, Raymond Domenech mercredi, Zinedine Zidane jeudi et enfin Laurent Blanc vendredi.

Deschamps ne comprend pas l'initiative de Rothen

Rudi Garcia n'a pas été réceptif à l'appel par téléphone de Jérôme Rothen. Sur l'antenne de RMC, ce dernier n'a reçu aucune réponse de l'ancien coach de l'OM et l'OL, laissant seulement un message sur son répondeur. Ce mardi, il est allé voir directement Didier Deschamps à Clairefontaine pour le deuxième épisode. Le sélectionneur de l'Equipe de France l'a reçu et il a fait voler en éclats le projet de Jérôme Rothen.

🗣 "M'appelle pas, je répondrai pas"



📞 Didier Deschamps et Jérôme Rothen se sont croisés hier à Clairefontaine et ça annonce du très lourd pour '𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐏𝐀𝐑𝐃𝐎𝐍' aujourd'hui.



On est en direct sur RMC, ne ratez pas ça. pic.twitter.com/h7d5Qks2IF — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 13, 2023

Deschamps ne s'estime tout simplement pas en conflit avec son ancien joueur de l'AS Monaco. RMC a capté un échange cocasse entre les deux hommes. « Je peux rentrer ? Ah mais non, on est fâchés, c’est vrai. Je savais pas. Je savais pas qu’on était fâchés. Je coupe la radio. On fait la réconciliation alors qu’on n’est même pas fâchés. C’est bien, hein ? M’appelle pas, je répondrai pas », a indiqué sur le ton de l'humour un Deschamps visiblement en bons termes avec Rothen. Après l'échec Garcia, la semaine du grand pardon part sur de bien mauvaises bases pour Jérôme Rothen...