Didier Deschamps, ils n'en peuvent plus

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La défaite de l'équipe de France contre l'Allemagne a remis sur le devant de la scène le débat sur Didier Deschamps. Même si c'était un match amical, les Bleus inquiètent.

Pour son 150e match comme sélectionneur de la France, Didier Deschamps attendait probablement mieux que la sinistre copie rendue par Kylian Mbappé et ses coéquipiers face à l'Allemagne. Battus pour la deuxième fois consécutive par la Mannschaft, qui jouera l'Euro à domicile (15 juin au 14 juillet 2024), les Bleus ont sûrement livré un des pires matchs de l'ère Deschamps. Déjà malmené après le Mondial au Qatar, le coach tricolore connaît trop bien le football pour ne pas se douter qu'une nouvelle fois il allait prendre cher concernant le style de jeu qu'il impose à son équipe et ses différents choix tactiques et même dans sa composition. Au lendemain de ce fiasco dans une rencontre sans enjeu majeur, Didier Deschamps est durement jugé. A commencer dans l'After Foot.

Didier Deschamps n'échappe pas aux critiques

Dans l'émission de RMC, c'est Kevin Diaz qui s'y est collé. « Je vois bien ce qu’il se dit, Didier Deschamps est un gagnant, qu'il va encore nous emmener loin dans la compétition. Mais je rappelle une chose, on a perdu la Coupe du monde. Et la finale, on l’a perdue de piètre manière contre l’Argentine, même s’il y a un sursaut presque divin dans les dix dernières minutes qui nous permet d’aller en prolongation. Contre l’Allemagne, ce n’est pas surnaturelle, c’est footballistique. Il y a quelques mois, contre cette même équipe d’Allemagne on a perdu, alors qu’ils ont gagné trois matchs sur leurs onze derniers, dont deux contre la France (…) Au bout de sept secondes, on prend un but et on devait activer un plan B, et on ne le fait pas. L’équipe de Didier Deschamps n’a pas de fond de jeu, et quand on rencontre une équipe qui maîtrise mieux son sujet, les Bleus sont en difficulté. Et je rappelle que Griezmann était là lors de la finale », faisait remarquer le consultant de l'After, lui-même ancien footballeur. Et il n'était pas le seul à rapidement s'en prendre au sélectionneur national après la défaite de l'équipe de France samedi soir.

Les Bleus disputeront, ce soir face à l'Allemagne, le 1️⃣5️⃣0️⃣e match de l'ère 𝘿𝙞𝙙𝙞𝙚𝙧 𝘿𝙚𝙨𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙨 🙌 🇫🇷



97 victoires ✅

29 matchs nuls 🤝

23 défaites ❌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/e0zK4N0yr2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2024

Dans L’Equipe, Didier Deschamps obtient un triste 3, soit autant que Jules Koundé et Marcus Thuram par exemple. « Des choix initiaux peu payants, peu de solutions quand il a vu que son équipe était laborieuse et des changements tardifs sans impact. Il n’a jamais donné l’impression de pouvoir influer sur le match contrairement au très créatif Julien Nagelsmann », écrit le quotidien sportif. Sur la chaîne Youtube WFC, Elton Mokolo est lui aussi sévère avec le sélectionneur français : « Deschamps niveau analyse, il est toujours dans l’enfumage. Jamais de la vie il va te dire : « on s’est fait surclasser », il tape toujours en touche. Il fait toujours des réponses abstraites, et quand on va lui demander d’être précis il va dire : « c’est le football de haut niveau. » Après l’Argentine, quand on lui parle des 80 premières minutes, il a répondu « oui mais on revient au score ». Il dit qu’il est le premier responsable du résultat ? Mais il ne dit pas pourquoi il est le premier responsable (...) Cette défaite fait tache et elle est préoccupante. » Sachant que mardi la France affrontera le Chili en amical au Vélodrome, les Bleus ont tout intérêt à faire mieux, même s'il sera effectivement difficile de faire pire.