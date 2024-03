La France se fait marcher dessus par l'Allemagne ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Match de préparation à l’Euro 2024

Groupama Stadium

France-Allemagne 0-2

Buts : Wirtz (1e), Havertz (49e)

Surpris dès le coup d'envoi par un but de Wirtz, l'Equipe de France a livré une prestation décevante face à une Allemagne séduisante. La Mannschaft l'a emporté 2-0 au Parc OL, donnant du travail au staff de Didier Deschamps.

L'Allemagne ne fait plus peur à l'Europe du football...à l'exception de l'Equipe de France. Au coup d'envoi, les Allemands sont les seuls à avoir battu les Bleus depuis le Mondial 2022. Une tendance qui se confirmait au coup d'envoi avec un but de Wirtz au bout de 9 secondes, après une belle combinaison collective. L'Allemagne mettait sous pression la France grâce à une emprise technique dans l'entrejeu et la vitesse sur les côtés. Après cette entame pénible, Mbappé réveillait les Bleus comme souvent. L'attaquant du PSG croisait trop sa frappe (22e), avant de buter sur le solide Ter Stegen (25e) venu à sa rencontre. Malgré le retard au score, l'espoir était permis pour les hommes de Deschamps.

1 - La France a encaissé un but lors de la 1re minute d’un match pour la 3e fois de son histoire, après le 2 avril 1923 contre les Pays-Bas et le 16 juin 1982 contre l’Angleterre. Surprise. pic.twitter.com/ff94j45F2Q — OptaJean (@OptaJean) March 23, 2024

Après la pause, les affaires françaises se compliquaient vite. Wirtz trouvait Musiala dans la surface d'une superbe passe lobée. Le prodige du Bayern se jouait de Samba et servait Havertz qui marquait dans le but vide. Assommés, les Français semblaient lâcher prise. Il fallait un superbe Samba pour s'interposer sur des frappes de Mittelstadt (77e) puis Muller (81e) notamment. La seule frayeur pour les Allemands était une reprise de la main de Mittelstadt qui passait proche de marquer contre son camp sans l'intervention nécessaire de Rudiger. La France s'inclinait 2-0 au terme d'une prestation aussi inquiétante et décevante que le score final.