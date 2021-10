Didier Deschamps coincé, il va surprendre en novembre

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A un poste de gardien de but où tout semblait figé depuis des années, la saison 2021-2022 permet pour le moment de tout bouleverser en équipe de France.

Plus que jamais, un Hugo Lloris sur courant alternatif voit la concurrence de Mike Maignan, convaincant avec Lille puis le Milan AC, se rapprocher en équipe de France. Mais pour le prochain rassemblement du mois de novembre, le gardien de Tottenham a de quoi être serein. Maignan a en effet du se résoudre à se faire opérer du poignet depuis une douleur contractée en Ligue des Champions face à Liverpool. Il sera absent 10 semaines, et son année civile est donc terminée. Pour le mois de novembre, et les derniers matchs qualificatifs au Mondial 2022, Didier Deschamps a donc Hugo Lloris sous la main, et probablement Benoit Costil qui va passer de 3e à 2e gardien s’il maintient son niveau de jeu correct avec Bordeaux. Concernant le dernier portier à prendre, c’est là que le choix pourrait surprendre radicalement.

𝑀𝑂𝑁 𝐴𝐼𝐿𝐸 𝐺𝐴𝑈𝐶𝐻𝐸 𝐴 𝐸́𝑇𝐸́ 𝑇𝑂𝑈𝐶𝐻𝐸́𝐸, 𝐿𝐸 𝑅𝐸𝑇𝑂𝑈𝑅 𝐷𝐴𝑁𝑆 𝐿𝐸𝑆 𝐴𝐼𝑅𝑆 𝑆𝐸𝑅𝐴 𝐸𝐹𝐹𝑅𝐴𝑌𝐴𝑁𝑇



𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼 𝐴̀ 𝑇𝑂𝑈𝑆 𝑃𝑂𝑈𝑅 𝑉𝑂𝑆 𝑀𝐸𝑆𝑆𝐴𝐺𝐸𝑆 𝐸𝑇 𝑉𝑂𝑇𝑅𝐸 𝑆𝑂𝑈𝑇𝐼𝐸𝑁, 𝐸𝑁𝑆𝐸𝑀𝐵𝐿𝐸 𝑂𝑁 𝐸𝑆𝑇 𝑃𝐿𝑈𝑆 𝐹𝑂𝑅𝑇 💪🏾🙏🏾#MMM🦅 pic.twitter.com/E7nh64KI4E — Mike Maignan (@mmseize) October 13, 2021

Le Parisien fait le point sur la situation et plusieurs anciens cadres sont désormais à l’écart. Steve Mandanda ne joue plus à l’OM et ne représente plus l’avenir de l’équipe de France, même à court terme. Même chose pour le champion du monde Alphonse Areola, qui n’a pas sa chance du côté de West Ham. Idem pour Benjamin Lecomte, qui n’a aucun temps de jeu avec l’Atlético Madrid. Trois candidats écartés donc, ce qui peut laisser la place à un jeune.

Benitez bientôt Français

Equipe de France : quel 3e gardien pour les Bleus après l’opération du poignet de Mike Maignan ?

➡️ https://t.co/29yxxJvbgs pic.twitter.com/nBAPGd9uOa — Le Parisien | sport (@leparisiensport) October 13, 2021

Mais le portier des espoirs Illan Meslier ne parvient pas à confirmer sa belle saison avec Leeds, et n’a pas marqué de points avec sa boulette qui a coûté cher aux Espoirs contre les Iles Féroé. Même chose pour Alban Lafont, qui a du mal à être régulier avec Nantes même si c’est beaucoup mieux cette saison. La surprise pourrait donc venir de Nice, où Walter Benitez est candidat à ce poste. Le gardien argentin, international moins de 20 ans dans son pays, n’a jamais eu sa chance au plus haut niveau de la sélection. Présent en France depuis 5 ans, il a fait la demande de naturalisation et pourrait donc être disponible sous peu. A 28 ans, sa fiabilité et sa régularité sont des atouts non négligeable, et Benitez aimerait connaitre le niveau international, même si pour le moment, Didier Deschamps n’a jamais étudié cette piste.

L'avis de Charbonnier

L’heureux élu pourrait donc se trouver à Angers, avec Paul Bernardoni. Le gardien de l’équipe de France olympique a des arguments, reconnait Lionel Charbonnier. « J’opterais pour un jeune en devenir au détriment d’un élément confirmé. Cela permettrait de voir comment il se comporte sur le banc, l’étudier avec les plus grands et observer sa mentalité. Je mettrai en priorité Meslier même s’il a fait une boulette. Ça arrive. Il ne faut pas exclure Paul Bernardoni. Il a fait toutes les équipes nationales de jeunes, les Espoirs et les JO. Il est performant avec Angers », a expliqué l’ancien gardien de l’AJ Auxerre, qui fut aussi le 3e gardien des Bleus à la Coupe du monde 2018.