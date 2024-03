Deschamps viré en cas de fiasco à l'Euro ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Didier Deschamps a vu son contrat avec l'équipe de France être reconduit juste après le Mondial au Qatar. Mais Noël Le Graët n'étant plus là, le sélectionneur des Bleus a perdu son avocat numéro 1.

Il a le plus beau palmarès du football français, et probablement l'un des plus beaux au monde comme joueur et sélectionneur national, mais cela n'a pas empêché Didier Deschamps d'être l'objet de vives critiques après le Mondial 2022. Même si la France avait atteint la finale contre l'Argentine, et frôlé le titre, certains journalistes et consultants n'ont pas hésité à s'en prendre à DD, estimant qu'il était temps pour lui de céder sa place à Zinedine Zidane. Mais en plein débat, le comité exécutif officialisait le 11 janvier 2023 que le sélectionneur était prolongé jusqu'en 2026 à la tête de l'équipe de France. Une annonce ensuite confirmée malgré le départ de la présidence de la FFF de Noël Le Graët dans les conditions que l'on connaît. Mais à en croire L'Equipe, rien ne dit que si les Bleus se fracassent lors du prochain Euro en Allemagne, l'avenir de Didier Deschamps ne sera pas remis en question.

Notre confrère Vincent Duluc le concède, la fin fracassante de l'ère Le Graët a marqué un tournant, car ce dernier était un défenseur acharné de Didier Deschamps. Et si Philippe Diallo, son successeur à la présidence de la Fédération Française de Football, apprécie le sélectionneur de l'équipe de France, il est loin d'avoir les mêmes affinités avec ce dernier. Autre personnage clé au sein de la FFF, Jean-Michel Aulas, lequel n'était pas favorable l'an dernier à ce que le contrat de DD soit reconduit jusqu'en 2026, mais seulement 2024 révèle le journaliste du quotidien sportif. Alors forcément, la situation pourrait se tendre si Kylian Mbappé et ses coéquipiers se plantent dans un Euro qui n'avait pas été une réussite en 2021, la France étant éliminée lors des huitièmes de finale par la Suisse. La petite musique d'une possible révolution monte tout de même.

Deschamps a perdu son avocat à la FFF

Le journaliste de L'Equipe est donc prudent au moment d'évoquer l'avenir français de Didier Deschamps. « Avec Le Graët, il formait un duo, et au moment de décider de sa reconduction jusqu'en 2026, début 2023, le Breton était passé au-dessus du comex. Ce décor a changé. Si l'Euro se passait très mal, cet été, il est probable que Diallo et les autres dirigeants majeurs de la FFF le protégeraient moins naturellement des flèches. Noël Le Graët prenait des coups pour lui, comme sur l'affaire Benzema, ou alors en s'exprimant maladroitement sur la menace Zidane. Le comex ne serait pas forcément unanime, et Jean-Michel Aulas, par exemple, qui avait largement participé à écarter Corinne Diacre, l'an dernier, aurait préféré que le contrat du sélectionneur des champions du monde 2018 soit seulement reconduit jusqu'en 2024 », fait remarquer Vincent Duluc. Probablement pas de quoi inquiéter Didier Deschamps qui sait qu'il a une très bonne image auprès du grand public et bénéficie d'une formidable popularité en France.