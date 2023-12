Deschamps opéré, il abandonne la France avec regret

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Pour la première fois depuis qu'il est sélectionneur national, Didier Deschamps ne pourra pas assister au tirage au sort d'un tournoi majeur impliquant l'équipe de France. Il en est désolé.

Didier Deschamps a beau être un adepte acharné de la planche, cet exercice physique qui contribue au gainage et dont il est un maitre, l'ancien joueur a été contraint de se faire opérer suite à des douleurs au dos devenues insupportables pour le sélectionneur des Bleus. Résultat, DD doit se remettre de cette intervention chirurgicale et il ne sera pas présent ce samedi en Allemagne pour le tirage au sort de l'Euro 2024 qui concerne bien évidemment au premier chef l'équipe de France. C'est son fidèle adjoint, Guy Stéphan, qui sera sur place. Didier Deschamps avoue tout de même que cela va lui manquer, lui qui a souvent été synonyme de chance pour les Bleus lors de ces tirages au sort des plus grandes compétitions.

DD absent au tirage de l'Euro 2024

𝘉𝘰𝘯 𝘳𝘦́𝘵𝘢𝘣𝘭𝘪𝘴𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩 💙 pic.twitter.com/JQJ3X8gtxi — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 2, 2023

« Ce n'est pas de gaité de cœur que j'ai renoncé à me rendre au tirage au sort. C'est toujours un moment agréable durant lequel j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec mes homologues, notamment. Mais la sagesse commandait de respecter quelques jours de repos. Je suivrai bien évidemment avec grande attention le tirage au sort à la télévision. Ce tirage au sort est un moment important pour toutes les équipes qualifiées. Une fois notre groupe connu, nous pourrons valider le choix de notre camp de base et commencer à étudier dans le détail le jeu de nos futurs adversaires, même si nous les connaissons globalement tous bien », a confié Didier Deschamps sur le site de Fédération Française de Football. Tête de série lors de ce tirage au sort, l'équipe de France ne devrait pas trop souffrir ce samedi à Hambourg, même si les Bleus ne sont pas tout à fait à l'abri d'une mauvaise surprise avec la possible présence du tenant du titre italien dans son groupe. A voir si la célèbre « chatte à DD » aura fait le déplacement jusqu'au nord de l'Allemagne.