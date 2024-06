Deschamps détruit Dugarry ‍: « ‍Il devrait regarder ses matchs ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps et Christophe Dugarry ont beau avoir passé des années ensemble sous le maillot de l'équipe de France, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Titillé par le grand ami de Zidane, le sélectionneur des Bleus a dégainé fort.

A l’aube du début de l’Euro, Didier Deschamps et la France se veulent attendus. Après l’échec de l’Euro 2020 et l’élimination surprise par la Suisse, les Bleus ont une revanche à prendre et comptent bien le faire en Allemagne pour aller beaucoup plus loin que les 1/8e de finale. A cette occasion, Le Figaro avait préparé un questionnaire musclé pour Didier Deschamps, qui a été interrogé par les champions d’Europe précédents en France, c’est à dire ceux de 1984 et 2000. Des questions diverses qui ont permis au sélectionneur tricolore d’évoquer tous les sujets.

Dugarry remue le couteau dans la plaie de 2022

Grand détracteur de « DD » depuis au moins 6 ans avec le sacre à la Coupe du monde 2018 qu’il n’avait pas apprécié sur le plan du jeu, Christophe Dugarry a été invité à poser une question directement à son ancien coéquipier. Et l’attaque a été pour le moins salée, en revenant notamment sur la très faible prestation de la France lors de la finale de la Coupe du monde 2022, où les Bleus sont pendant longtemps passés à côté. « Manque d’envie, perte des duels, gros déchet technique, une équipe amorphe incapable de proposer quoi que ce soit… Comment expliques-tu les 75 minutes catastrophiques de la finale du Mondial contre l’Argentine ? », a envoyé celui qui a été commentateur depuis pour M6, France Télévisions et Canal+, et se trouve désormais consultant sur RMC.

Clairement agacé par la question, Didier Deschamps a décidé de ne pas prendre de gants, et a même attaqué Dugarry sur son niveau de jeu pendant sa carrière en équipe de France. « (Rires, puis il fait la moue.) Ouais… Ce sont ses arguments et sa vision des choses. Il devrait regarder dans tous ses matchs effectués avec l’équipe de France où il aurait pu avoir une analyse identique. Je ne partage pas son point de vue ;75 minutes, c’est déjà beaucoup trop, mais bon. La finale a duré 143 minutes avec les prolongations, on a eu une bonne heure, de par ce que nous a proposé l’Argentine déjà, même si les joueurs étaient préparés à ça, où on n’a pas été performant dans l’agressivité, je l’ai déjà dit », a livré Didier Deschamps, qui veut bien reconnaitre que la première partie du match a été argentine, mais qui estime avoir rectifié le tir avec les changements et être passé tout proche de la victoire finale malgré tout.

Christophe Dugarry a cherché Didier Deschamps, et il l’a trouvé avec cette réponse virulente à l’encontre de l’un de ses plus fameux détracteurs.