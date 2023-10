Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Proche de l'équipe de France de rugby, Didier Deschamps a confié sa tristesse au lendemain de l'élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud lors des quarts de finale du Mondial de rugby.

Les supporters de l’équipe de France de rugby se sont réveillés avec la gueule de bois ce lundi au lendemain de la sortie de route des joueurs de Fabien Galthié en Coupe du Monde. Dans un match au scénario crispant jusqu’à la dernière seconde, les rugbymen tricolores ont finalement été éliminés, alors qu’ils étaient les favoris de cette compétition que la France n’a jamais gagnée.

Fan de rugby, il a notamment rendu visite à Antoine Dupont et ses coéquipiers durant la phase de préparation, Didier Deschamps a évoqué cette élimination française et l’amertume qu’elle a engendrée. « J'étais dégouté pour eux à la fin du match, pour Fabien, les joueurs... On ne se remet pas d'une défaite comme ça. Le haut niveau, c'est ça. Il faut l'accepter. Mais ça ne passe pas comme ça. A domicile, il y a une attente importante. Leur vie continue, il y aura de l'analyse, ils s'en nourriront pour repartir. C'est le très haut niveau, mais ça fait mal », a reconnu le sélectionneur de l’équipe de France de football, qui l'an dernier a connu la désolation de perdre en finale du Mondial contre l'Argentine.