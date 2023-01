Deschamps 2026, la réaction de Zidane !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Cité comme le grand favori pour prendre les commandes de l'équipe de France si Didier Deschamps n'avait pas été prolongé, Zinedine Zidane a vécu sereinement le choix fait par la FFF.

Les supporters de Zinedine Zidane, et ils sont nombreux, doivent désormais le digérer, ils ne verront Zizou aux commandes de l’équipe de France pendant quatre ans. Didier Deschamps l’a annoncé samedi, l’actuel sélectionneur national a signé un nouveau contrat jusqu’en 2026 et il a bien l’intention d’aller au bout de sa mission. Résultat, Zidane, qui avait à priori refusé le PSG l’été dernier pour rester disponible pour les Bleus, n’aura pas le poste tant attendu. Mais là où certains annonçaient un champion du monde 2018 furieux d’avoir été mené en bateau par la Fédération Française de Football, L’Equipe affirme bien au contraire que l’ancien entraîneur du Real Madrid a vécu sereinement ces événements. Et cela d’autant plus facilement qu’il aurait été prévenu avant tout le monde que son ancien coéquipier en équipe de France allait être encore pour quelques saisons le coach tricolore. Pas de quoi gâcher les fêtes de fin d’année pour Zinedine Zidane qui avait d’autres idées en tête.

Zidane n'est pas pressé de trouver un poste

Car contrairement à certains de ses fans ulcérés depuis 24 heures, Zinedine Zidane a totalement compris le choix de Didier Deschamps de rester un peu plus longtemps, lui-même l’avait d’ailleurs confié dans le quotidien sportif en juin dernier : « L’équipe de France est la plus belle chose qui soit. » Journaliste pour le média spécialisé, et proche du clan Zidane, François Verdenet affirme que même si l’agent de ce dernier a reçu plusieurs propositions de la part de pays étrangers, et notamment du Brésil, du Portugal et des Etats-Unis, Zinedine Zidane n’a pas l’intention de céder aux sirènes d’une autre sélection que la France. Autrement dit, Neymar, Vinicius Jr t les autres stars de la Seleçao ne travailleront pas sous les ordres du technicien français.

Et pas plus que le Brésil, le Paris Saint-Germain ne doit pas se faire trop d’illusions, même si l’Emir du Qatar est un fan absolu de Zinedine Zidane. Car il n’y a aucune urgence pour ce dernier à retrouver un travail, l’idée d’une déprime liée à cette situation étant à oublier. Agé de 50 ans, Zizou sait qu’en 2026 il ne sera pas trop vieux pour diriger l’équipe de France et d’ici là il a une grande famille dont il veut profiter, comme cela a été le cas après le Mondial. Alors que son nom était sur toutes les lèvres, Papa Zidane se consacrait surtout au mariage de son fils Enzo, loin des regards et des caméras. Une attitude qui confirme que l'ancien technicien madrilène gère sereinement cette situation, là où certains de ses supporters ont totalement craqué sur les réseaux sociaux.