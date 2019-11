EDF : Rabiot chez les Bleus, la surprise XXL de Deschamps ?

Dans : Equipe de France.

Jeudi prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs sélectionnés en équipe de France pour le rassemblement du mois de novembre. Avec des surprises ?

Au cours des deux prochaines semaines, les Bleus affronteront la Moldavie (le 14/11) et l’Albanie (le 17/11) dans l’objectif de valider leur ticket pour l’Euro 2020. SI cela ne devrait être qu’une formalité, le sélectionneur ne profitera pas de ce dernier rendez-vous de l’année 2019 pour faire des essais. Malgré tout, DD a ré-ouvert le champ des possibles, et notamment avec Adrien Rabiot. En difficulté à la Juventus, où il a signé libre l’été dernier après neuf années de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain reste dans le viseur de l’EDF.

Plus appelé depuis son refus d’être dans la liste des réservistes pour le Mondial 2018, le joueur de 24 ans était quelque peu banni chez les Bleus. Mais cela pourrait changer en 2020. En effet, selon le JDD, le staff suit de nouveau l’actualité de Rabiot. Il y a quelques jours, lors du forum Sportel à Monaco, Guy Stéphan aurait « pris des nouvelles auprès de l’avocat de Rabiot ». Si cela n’incite à rien pour l’avenir, cette première prise de température de l’adjoint de Deschamps montre que Rabiot est potentiellement sélectionnable en vue de l’Euro. De là à imaginer un retour dès les prochains mois ? Pour cela, Rabiot devra d’abord s’imposer comme un titulaire indiscutable à Turin, ce qui n’est pas encore gagné...