Coronavirus : 300 spectateurs interdits en douce de France-Brésil !

Plusieurs centaines de spectateurs ont été informés que les billets qu'ils possédaient pour le match France-Brésil féminin de ce samedi étaient annulés pour cause de coronavirus.

Ce samedi soir, l’équipe de France féminine affrontera le Brésil à Valenciennes pour un match du tournoi de France. Mais selon le Journal du Dimanche, près de 300 spectateurs ont eu une très mauvaise surprise. En effet, compte tenu de la propagation du coronavirus, la Fédération Française de Football a épluché les adresses de ceux qui avaient achetés des billets en ligne et les supporters dont l’adresse est dans un des foyers à risques (Oise, Haut-Rhin…) ont été prévenus que les tickets qu’ils détenaient étaient purement et simplement annulées et remboursés.

Seul problème, les spectateurs qui ont acheté les billets dans des magasins ne sont pas identifiés et ils pourront donc entrer dans la stade de Valenciennes afin d’assister à ce France-Brésil féminin. Mais contrairement à Strasbourg-PSG, les autorités sportives n'ont pas souhaité reporter cette rencontre amicale prévue de longue date.