Corinne Diacre touche 870.000 euros, la FFF a cédé

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Mis au placard le mois dernier, Corinne Diacre était toujours salariée de la Fédération Française de Football. Mais finalement, l'ancienne coach des Bleues et la FFF ont trouvé un accord financier.

Le 9 mars dernier, dans un communiqué, la FFF annonçait le limogeage de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’équipe de France féminine payant au prix fort la fronde de plusieurs joueuses. Désormais remplacée par Hervé Renard, la technicienne de 48 ans avait cependant un contrat jusqu’en août 2024 et elle continuait donc à être payée. Mais ce lundi, L’Equipe affirme qu’un accord amiable a été trouvé entre l’avocat de Corinne Diacre et les autorités fédérales pour aboutir à une rupture du contrat.

Deux ans de salaire et un bonus pour Diacre

Moyennant 870.000 euros payés à l’ancienne sélectionneuse, la Fédération Française de Football aurait ainsi définitivement réglé ce dossier. Cette somme correspond à la totalité des salaires dus jusqu’à la fin du contrat, plus une année supplémentaire pour le préjudice subi, et enfin un bonus pour les éventuelles primes que Corinne Diacre aurait été en mesure de toucher lors du Mondial l’été prochain, et des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour rappel, l'avocat de Corinne Diacre voulait réclamer 6 millions d'euros à la FFF, estimant que le salaire de l'ancienne coach des Bleues méritait d'être au niveau de celui de Didier Deschamps, son homologue masculin. Finalement, un bon accord a été trouvé entre les deux parties.