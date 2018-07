Comme Pelé, Kylian Mbappé a le monde à ses pieds

Dans : Equipe de France.

Le numéro 10 des Bleus a fait honneur à son numéro, en inscrivant un but lors de la finale de la Coupe du monde, ce dimanche face à la Croatie. Encore une fois détonateur de l’équipe de France, l’attaquant parisien a le monde a ses pieds, et l’avenir devant lui. A 19 ans, il rejoint le seul autre joueur à avoir réussi à faire trembler les filets en finale de Mondial : Pelé. Le Brésilien avait alors 17 ans et 8 mois, mais Kylian Mbappé se contenterait certainement de l’égaler, Pelé ayant remporté trois fois la Coupe du monde.