Clauss en Bleu, Deschamps craignait un fiasco mondial

Eric Bethsy

De nouveau installé en équipe de France, Jonathan Clauss a bien digéré sa non-convocation pour le Mondial 2022. A ce moment, le sélectionneur Didier Deschamps doutait des capacités du latéral droit marseillais.

Cette fois, il serait étonnant que Jonathan Clauss disparaisse de la liste pour l’Euro 2024. Le latéral droit brille en équipe de France depuis son retour en octobre dernier. Preuve que sa déception a bien été digérée. Rappelons que le Marseillais n’avait pas été convoqué pour la Coupe du monde 2022. Un échec qui l’a incité à changer d’état d’esprit et à devenir moins « rêveur ».

« 𝗝𝗲 𝗻𝗲 𝘃𝗲𝘂𝘅 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁 𝗴𝗮𝗿𝗰̧𝗼𝗻 𝗺𝗶𝗴𝗻𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝘁𝗲́𝗹𝗲́ 𝗾𝘂𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝘂𝘁. J’ai pris conscience de là où je suis : à l’OM et équipe de France. »



« Quand j'ai été rappelé en équipe de France, en octobre (après treize mois d'absence), j'ai dit ça parce que je voulais montrer que j'étais bel et bien là sur le terrain, pas juste pour raconter toujours mon histoire, a expliqué Jonathan Clauss dans L’Equipe. La première fois que j'ai été convoqué (en mars 2022), j'étais à Lens, c'était tellement inattendu que je vivais un rêve. Mais je me posais encore des questions : "Est-ce que je suis vraiment à Clairefontaine, là ?" »

« J'était spectateur et acteur, à la fois, a-t-il décrit. Je profitais, j'étais impliqué mais je sentais bien que je n'étais pas à 200 % dans le truc, parce qu'il y avait encore cette part au fond de moi où j'étais le mec avec des étoiles dans les yeux. Un an est passé et la dernière fois que j'ai été appelé, j'ai réellement pris conscience de ce qui m'arrivait. » Depuis, l’ancien Lensois séduit en club dans une défense à quatre, et non plus à cinq. De quoi rassurer Didier Deschamps.

« Ça nous aurait tous les deux desservis »

« Passer à quatre m'a aidé, je me sens bien dans ce système. J'en avais déjà parlé avec le sélectionneur, il m'avait dit qu'il pensait que j'en étais capable mais comme il ne m'avait jamais vu jouer dans ce système, à cette période-là, il ne pouvait pas se permettre de me prendre. Si ça ne se passait pas bien, ça nous aurait tous les deux desservis. Il m'en a encore parlé au dernier rassemblement, et j'ai bien compris sa position », a raconté Jonathan Clauss, qui a donc mis les choses au clair sur et en dehors du terrain.