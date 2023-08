CdM ‍: France-Australie en quarts, Corinne Diacre accusée

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde, l'équipe de France va affronter l'Australie pour une place dans le dernier carré. Un adversaire qui a battu les Bleues juste avant la compétition, avec un Hervé Renard impuissant quant à la programmation de ce match.

Grâce à une victoire 4-0 contre le Maroc, l'équipe de France a validé son ticket pour les quarts de finale avec brio. Les Bleues vont retrouver l'Australie, le pays hôte sur son chemin. Un match qui sera bien plus délicat, face à la dixième nation mondiale et qui a déjà triomphé de la France en match amical, juste avant la Coupe du monde 2023. Cette rencontre avait été programmée à l'époque par le staff de Corinne Diacre. Et visiblement, Hervé Renard trouve que c'est un très mauvais choix. Le sélectionneur français n'a pas caché sa frustration en conférence de presse lorsqu'il a évoqué ce fameux match amical perdu il y a trois semaines.

Hervé Renard accuse Corinne Diacre

« Je vais être très honnête avec vous, je n’ai pas décidé de ce match. Mais si c’est moi qui avais décidé, on n’aurait pas joué contre l’Australie avant la compétition. Parce que, quand vous préparez une compétition et que vous savez qui est dans votre partie de tableau, c’est mon opinion mais vous ne jouez pas contre une équipe forte comme celle-ci. Nous n’étions pas à 100% mais pour le prochain match nous aurons besoin d’être à plus de 100% parce que l’équipe d’Australie est très forte. On la connaît parfaitement et nous serons prêts pour ce match très important » a confié l'entraîneur des Bleues qui n'est pas en adéquation avec les choix de l'ancienne sélectionneuse, sans la citer réellement. L'équipe de France devra se méfier d'une équipe australienne qui a récupéré Sam Kerr, son meilleur élément, il y a quelques jours. Hervé Renard l'annonce, il faudra être à fond pour sortir le pays co-organisateur du Mondial.