Blessé au genou, Boubacar Kamara forfait pour l'Euro 2024 ‍?

C'est une terrible nouvelle pour Boubakar Camara, Aston Villa a confirmé ce lundi que l'international français avait été victime d'une sérieuse blessure au ligament du genou. Le milieu de terrain en a probablement fini avec la saison 2023-2024.

« Aston Villa peut confirmer que Boubacar Kamara a subi une importante blessure aux ligaments du genou. Le milieu de terrain a été blessé lors du match de dimanche contre Manchester United et a passé un scanner ce matin. L'état de Kamara sera réexaminé avant une nouvelle consultation avec un spécialiste du genou », a précisé ce lundi le club anglais où évolue l'ancien joueur de l'OM.

Journaliste pour The Athletic, David Ornstein est lui clairement plus inquiet concernant l'international français : « Le milieu de terrain d'Aston Villa, Boubacar Kamara, devrait rater le reste de la saison après que les scans ont confirmé la rupture du ligament croisé. L'international français de 24 ans subira une intervention chirurgicale et commencera ensuite sa rééducation. »



