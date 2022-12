Benzema vs Deschamps, la France veut savoir !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Sans le vouloir, Karim Benzema a remis le débat sur son absence à la Coupe du monde sur le devant la scène. Sa grande forme avec le Real Madrid, pour qui il a inscrit un doublé vendredi soir, pose question sur sa blessure.

Pour son premier match en deux mois, sa première apparition officielle depuis son forfait à la Coupe du monde, Karim Benzema a planté un doublé. Toujours aussi en jambes, puisqu’il a fait partie des Madrilènes qui ont parcouru le plus de kilomètres, il a toutefois manqué de précision sur quelques situations offensives, avant d’inscrire deux buts en fin de match. Un pénalty et un tir de près plein de sang-froid, le Ballon d’Or 2021-2022 a parlé. Une belle façon de terminer l’année, mais qui n’empêche pas les interrogations. En effet, moins de deux semaines après la finale de la Coupe du monde, voir Karim Benzema en pleine forme interpelle les suiveurs des Bleus, qui se demandent encore ce qu’il s’est passé à Doha pour que le staff tricolore juge, avant même le début de la compétition, que c’en était fini avec son attaquant de pointe annoncé comme titulaire.

Deschamps et Benzema interpellés

S’il est impossible de refaire l'histoire et de savoir si la France aurait été sacrée avec Benzema, ou si elle serait tombée en 1/8e de finale comme au dernier Euro, la question que tout le monde se pose mérite d’être posée. C’est ce qu’a fait le consultant Eric Blanc, bouillant sur La Chaine L’Equipe, et qui a demandé à Didier Deschamps et Karim Benzema de parler ouvertement de cette affaire qui interpelle. « La France doit savoir, la France veut savoir. Le type il joue 90 minutes 10 jours après la finale de la Coupe du monde, je pensais qu’il allait quand même sortir avant la fin. Cela veut dire quand même, qu’il y a un truc qui ne va pas. La France veut savoir, nous demandons des réponses messieurs Benzema et Deschamps », a livré Eric Blanc, qui met les pieds dans le plat et relance un débat quasiment éternel.

« Karim Benzema était-il apte ou pas pour la fin de la Coupe du monde 2022 comme l’a laissé entendre son entourage ? La question restera en suspens », a ainsi souligné Le Parisien, pour qui l’interrogation perdure avec cette performance de premier choix. Cela même si KB9 n’est pas encore revenu à son meilleur niveau, c’est ce qu’a révélé, un brin chambreur, un Thibaut Courtois incroyable dans les buts du Real Madrid encore une fois. « On se dirigeait vers un nul, mais c’est Karim qui nous a sauvé le match. Karim va bien, il lui manquait un peu de rythme. Le Karim de l’an dernier aurait marqué un ou deux buts de plus », a souligné sur DAZN le gardien belge des Merengue.

Benzema maltraité par Deschamps, ils accusent

En tout cas, cette performance a délié les langues des internautes, pour qui les regrets de ne pas avoir vu l’ancien lyonnais au Qatar sont énormes. « Il claque en doublé en 5 minutes en fin de match et ils veulent nous faire croire qu’il était pas apte pour cette Coupe du monde », « Didier Deschamps devrait être viré, on ne refuse par Karim Benzema », « Didier Deschamps a eu ce qu’il méritait pour avoir maltraité Karim Benzema », « Sa blessure arrangeait la France, on n’aurait pas dit un joueur blessé hier », ont balancé les suiveurs du match du Real et de KB9. Une performance de l’attaquant français qui corrobore en tout cas les impressions laissées par ses entrainements, qui étaient déjà de qualité alors que la Coupe du monde n’était pas terminée.